圖多／颱風豪雨狂炸高雄！地下室入口變瀑布　仁武路邊機車慘滅頂

凱米颱風即便已轉為中颱，但是受到外圍環流影響，南台灣地區包含台南、高雄等地，豪雨狂降，加上逢年度大潮，市區淹水災情嚴重，像是高雄一處社區停車場入口竟變瀑布，另外包含台南安南區、高雄仁武、高雄美術館豪宅商圈等地也傳淹水，水深最高達快將路邊停放的機車滅頂。 我是廣告 請繼續往下閱讀 凱米颱風今（25）日快閃登陸4小時，中心雖已到台灣海峽，但是凱米外圍環流和它引進的西南風，仍會替中南部地區帶來巨量降雨，多處山區累積雨量自7月23日以來已破1000毫米。高雄市長陳其邁也提到，今日預計雨量將有24小時500毫米以上，而平地在美濃、岡山、燕巢，時雨量都達到100mm以上。今早，高雄、台南各地目前都有淹水災情傳出。▲高雄左營的桃子園路社區停車場無法阻擋水勢，出入口處竟成為瀑布。（圖／翻攝畫面）▲高雄市號稱豪宅區的美術館商圈一帶，一早就傳淹水，圖為青海路。（圖／民眾提供）▲高雄明誠一路，路面淹水已蔓延到住家花圃側。（圖／翻攝畫面）▲高雄大豐一路傳積水。（圖／翻攝畫面）▲高雄三民區大豐一路、大福街口也淹水。（圖／翻攝畫面）▲高雄汪洋中的小北百貨，圖為高雄大裕店，位在明誠一路。（圖／翻攝畫面）▲高雄七賢路上，路邊汽車恐怕不保。（圖／翻攝畫面）▲高雄仁武一處民宅，水已淹入住家內。（圖／翻攝畫面）▲台南安南區風雨也相當大。（圖／翻攝畫面）▲高雄旗山的旗尾五龍山鳳山寺廟前的濟公佛像前，也滿是積水。（圖／翻攝旗尾五龍山鳳山寺臉書）▲高雄漢神百貨前成功路也淹水，據傳百貨內一樓也進水。（圖／翻攝畫面）更多「凱米颱風來襲」相關新聞。凱米颱風暴雨沒停！高雄SOGO、漢神今日不營業 各地百貨營業時間豪雨特報／凱米激似莫拉克！颱風尾掃全台22縣市 防淹水、土石流不斷更新／凱米被護國神山摧殘！中心強度又減弱 颱風尾還在輸出颱風豪雨炸高雄！夢時代今日緊急暫停營業 美術館商圈積水畫面曝