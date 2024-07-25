大雷雨警戒／國家警報連發！高雄、台南等5縣市在「風雨搖滾區」
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）中心雖已被中央山脈破壞，但西南側環流發展相當旺盛，中央氣象署今（25）日針對中南部多個縣市發布「大雷雨警戒」，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
記者張志浩／綜合報導
氣象署提醒，凱米颱風的環流扎實，今天還是「風雨最明顯」的時段，颱風進入台灣海峽後，宜蘭、花蓮、北台灣風雨漸漸趨緩，但中南部、西半部山區受到凱米引進的「西南風或西南氣流」影響，風雨還是很大，容易有超大豪雨出現，甚至可能一路下雨到週末。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡11:57發布：嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣
📍嘉義縣：大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：大內區、新化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安平區、中西區
📍高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉
📍臺東縣：海端鄉、延平鄉