凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

大雷雨警戒／國家警報連發！高雄、台南等5縣市在「風雨搖滾區」

▲凱米颱風尾端環流狂掃，中央氣象署持續發布「大雷雨即時訊息」，中南部縣市多處出現淹水災情。（圖／翻攝畫面）
▲凱米颱風尾端環流狂掃，中央氣象署持續發布「大雷雨即時訊息」，中南部縣市多處出現淹水災情。（圖／翻攝畫面）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）中心雖已被中央山脈破壞，但西南側環流發展相當旺盛，中央氣象署今（25）日針對中南部多個縣市發布「大雷雨警戒」，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署提醒，凱米颱風的環流扎實，今天還是「風雨最明顯」的時段，颱風進入台灣海峽後，宜蘭、花蓮、北台灣風雨漸漸趨緩，但中南部、西半部山區受到凱米引進的「西南風或西南氣流」影響，風雨還是很大，容易有超大豪雨出現，甚至可能一路下雨到週末。

▲凱米颱風減弱為中度颱風，北部地區開始有感雨勢趨緩，不過中南部地區仍要嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風減弱為中度颱風，北部地區開始有感雨勢趨緩，不過中南部地區仍要嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
⚠️大雷雨警戒範圍

🟡11:57發布：嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣

📍嘉義縣：大埔鄉、阿里山鄉

📍臺南市：大內區、新化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安平區、中西區

📍高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉

📍臺東縣：海端鄉、延平鄉

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