凱米颱風高雄累積雨量已破千　陳其邁急勘災

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陳其邁表示，雖然颱風中心位置已經離開台灣，但是夾雜的暴風圈及西南風所帶來的豐沛雨量，已在山區累積達到1000公厘的雨量，市區時雨量也超過100公厘，因此滯洪池也因雨量暴增，幾乎接近滿水位，他也請水利局及相關局處持續掌握淹水潛勢地區抽水機預佈情形，注意滯洪池以及各個水門的運作與抽水機運作的狀況，加強因應，並針對河道、下水道進行清淤及垃圾清除。
此外，針對高雄市土石流警戒區域，陳其邁也請水利局持續掌握最新情資，通知民政局、社會局及區公所針對潛勢區保全戶進行撤離及適當之安置，持續落實撤離及更新數據，並注意收容人員安全；同時基於安全考量，不宜在夜間視線不佳時段進行撤離作業，另也請消防局、衛生局等局處預先規劃對於重病急難需求者之緊急救助措施或替代方案。
陳其邁呼籲民眾隨時注意颱風動態，非必要避免外出，一定要外出務必小心駕駛、隨時注意路況。沿海低窪與易淹水地區須做好防汛準備，利用多元管道持續提供市民颱風訊息。對於戶外招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等，請民眾做好強固，陽臺之盆景等應妥善放置，避免脫落或掉落，發生危害情事。
對於颱風造成之各項災情，陳其邁指示各局處務必上傳EMIC系統，即時更新相關數據，如有人命傷亡應立即通知中央災害應變中心。他請各局處及區公所務必提高警覺，對於災情即時查報與處置，另請消防局、警察局、民政局加強災情查通報作業，如有相關災情亦可請民眾透過1999進行通報。他最後請市府團隊堅守崗位，全力救災，迅速恢復市容，注意自身安全，讓颱風災情減到最低。