盧秀燕落地美國又急返台 黃暐瀚看出2件事：企圖心超乎想像
凱米颱風來襲，台中市長盧秀燕訪美才落地5小時就晉級返台坐鎮，此舉被喻為是「教科書級防災應變」，但也被綠營及不少網友酸是在作秀。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，他不會說盧秀燕此舉是「教科書級防災應變」，但可以看出盧秀燕非常在乎市民，也可以看出她對明年國民黨主席競選以及2028總統大選有超乎大家想像的企圖心。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚今（25）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，盧秀燕被稱為媽媽市長，他能理解盧秀燕緊急返台的舉動，但不覺得這件事沒有可批評之處，因為台灣的縣市首長哪裡會不知道夏天是颱風襲台的高峰期，當然去美國並非像去花東，去美國的路程及行程安排都更複雜，要考慮的是整個10天的行程要不要放棄，一開始判斷颱風是西北颱，會往北邊走，從基隆出海，對中部的影響可能不大，所以才決定訪美。
黃暐瀚續指，沒想到都搭上了飛機還沒落地，整個台中市政府團隊發現不對勁，台中山區可能會有非常大的豪雨，如果有任何坍方、土石流，甚至生命、人員、財產傷亡，市長責無旁貸，一定會被猛烈攻擊，所以盧秀燕下了飛機才5小時，又拖著行李回來。
黃暐瀚說，盧秀燕的處理方式沒有很完美，但至少她採取的是以市民為重，即使去又回來被罵說坐飛機浪費錢，但是「媽媽市長」就是要在台中市，所以一定有得到一些市民的認同，但在規劃上還是不夠嚴謹，都已經知道颱風要來了，可以選擇訪美前3天行程先放棄，後7天跟上就好，這可能會更好，但不管怎樣，做了這個決定就要承擔，可是也更可以看出盧秀燕在乎民意的程度超過很多人的想像。