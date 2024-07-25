女王回歸！2NE1官宣15週年演唱會「場地藏洋蔥」 她暗示：有巡演
南韓女團2NE1在2016年時被迫解散，隔年又推出最後一張單曲〈Goodbye〉，讓大批粉絲們都感到相當不捨。不過，雖然團體是解散了，但成員們之間的感情依然非常要好，還經常會私下見面或是相約吃飯團聚，甚至在2022年時破天荒在Coachella音樂節上合體開唱，讓全球的粉絲們都為此激動不已，期盼她們再度回歸歌壇。沒想到，YG娛樂近期證實2NE1即將回歸，隊長CL也在今（25）日官宣演唱會日期，掀起暴動。
記者洪生儒／綜合報導
女團2NE1的公司YG娛樂在21日證實，她們希望舉辦15週年演唱會，公司也已經秘密進行相關專場活動的安排，也將在10月起開跑活動，瞬間吸引大批粉絲朝聖關注。而關於演唱會活動的詳細內容，隊長CL與其他成員也接連在25日發文曝光，將於10月5日、6日，連兩天在南韓的奧林匹克音樂場館開唱。
不少粉絲看到貼文曝光後，紛紛留言表示：「天啊！好期待」、「請來我的國家開演唱會吧」、「終於等到女王們回歸」、「等好久了，回歸之前會發單曲吧」、「哭到不行，看到他們回歸好感人。」
而團員DARA也興奮的發文表示：「2NE1與Black Jack（官方粉絲名）的15週年紀念演唱會！知道將會是一場激烈的搶票戰爭，但想在今年趕緊與粉絲們見面，場地剛好又是我們舉辦第一場演唱會的地點「奧林匹克場館」，覺得更感動！又是一個新的起點，這次巡演要好好演出，讓我們往首爾的安可場前進吧！」從貼文中可以感受到DARA也相當期待演唱會，更暗示15週年的演唱會將會展開巡迴演出，更期盼能回首爾舉辦安可場，讓粉絲們都興奮到掀起暴動。