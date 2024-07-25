大谷翔平日美通算250轟差點出爐！苦吞3K無安打　巨人8：3勝道奇

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大谷翔平首打席瞄準靠近紅中位置的第1球出棒，敲出相當深遠的左外野方向飛球，遭到接殺，根據日本媒體《Full-Count》統計，該球飛行距離達到351英尺，在大聯盟全部球場中，有13個球場會形成全壘打。第2個打席，大谷翔平面對93.1英里的高位置速球，選擇攻擊，結果揮空遭到三振。
5局下的打席，大谷翔平頻繁出棒攻擊，破壞靠近好球帶邊緣的壞球，雖然忍住2顆壞球，但最終面對高位置的速球，依然沒忍住出棒，再度揮空遭到三振。
8局下的最後打席，兩方纏鬥到滿球數，大谷翔平這次忍住沒揮棒，結果是顆在好球帶下緣的變速球，連續3個打席被三振。大谷翔平本場總共4個打席，都沒有敲出安打，且吞下3次三振，賽後打擊率下修至3成10。
巨人8局安打強攻 一波帶走比賽
巨人資深老將Ray第1局陷入控球亂流，投出2次觸身球以及2次四壞球保送，讓道奇不費吹灰之力就跑回球隊第1分。4局上，巨人Matt Chapman從Tyler Glasnow手中敲出陽春砲，並靠著Tyler Fitzgerald、Mike Yastrzemski接力敲出安打，將比分超前為，巨人2：1領先。
8局上，巨人獲得滿壘進攻機會， 隨後Yastrzemski、Patrick Bailey等人接力敲出4支帶有打點的安打，幫助球隊單局猛灌6分，道奇分別在8、9局都靠著安打送回分數，可惜Enrique Hernandez擊出再見雙殺打，反攻戛然而止，最終以3：8敗給巨人。
道奇先發Glasnow主投5局，僅被敲4支安打，因為挨轟失掉1分，可惜打線無法給予火力支援，最終無奈吞下敗投，目前賽季累積8勝6敗，賽後防禦率為3.47。