凱米颱風「高估台北風雨」？眾怨：幹嘛放颱風假　氣象粉專解答了

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到「或許有人說這次天氣預報都不準，但這次一開始中南部山區，總雨量預估直接拉到1800mm，這在以前的雨量預報技術，是完全不可能出現的天文數字。」
北部風雨不如預期！關鍵原因是凱米颱風「打轉一圈才登陸」！
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說：「講真的，如果凱米沒在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭台北，北部還能那麼和平嗎？這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，過去像是敏督利和莫拉克颱風，都有出現類似的東西，中南部真的要特別小心。」
而事實上，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在兩天前觀察颱風動向時，就已經有先提到「通常颱風中心接近宜花交界時，有一定的機率，颱風環流會被台灣地形影響，出現莫名其妙的打轉或者滯留，如果出現這種事就難搞了，除了颱風結構被地形破壞之外，可能讓風雨分佈出現變化，以往經驗都是北部風雨突然弱掉，而颱風影響時間也可能會拉長！」
而這次凱米颱風也確實如氣象粉專預測，也因此北部風雨才會不如預期，也千萬不要覺得別人是賺到颱風假，因為沒有人願意風雨增強造成任何的災損！而中南部受到凱米颱風外圍環流影響，目前仍然風大雨大，已經有多起淹水災情傳出，下半天至晚上，民眾仍然要慎防豪大雨。
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