凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

凱米颱風「高估台北風雨」？眾怨：幹嘛放颱風假　氣象粉專解答了

▲凱米颱風侵台，台北也不時有間歇式大風大雨，吹到行人雨傘似乎也抵擋不住強風豪雨。（圖／記者朱永強攝）
▲凱米颱風侵台，台北也不時有間歇式大風大雨，吹到行人雨傘似乎也抵擋不住強風豪雨。（圖／記者朱永強攝）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風今（25）日登陸後快閃4小時就出海，由於持續受到颱風影響，今天全台仍然續放颱風假，然而放不放假都有人有意見，尤其台北的風雨不如預期，更是有人討論：「台北是不是賺到颱風假啊？」對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也出面解釋其關鍵，就是「凱米颱風打轉後強度減弱才登陸，否則台北、宜蘭今天是不同的世界。」

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群上發文表示，今天應該會看到很多人抱怨「北部風雨這麼小放什麼颱風假？」但必須要說的是，台灣的地形真的太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，風險考量的概念還是要有的。

▲凱米颱風來勢洶洶，台北不時有間歇式大風大雨，吹到行人雨傘似乎也抵擋不住強風豪雨。（圖／記者朱永強攝）
▲凱米颱風來襲，北部風雨沒有預期強烈，該不該放颱風假的問題又被討論。（圖／記者朱永強攝）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到「或許有人說這次天氣預報都不準，但這次一開始中南部山區，總雨量預估直接拉到1800mm，這在以前的雨量預報技術，是完全不可能出現的天文數字。」

北部風雨不如預期！關鍵原因是凱米颱風「打轉一圈才登陸」！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說：「講真的，如果凱米沒在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭台北，北部還能那麼和平嗎？這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，過去像是敏督利和莫拉克颱風，都有出現類似的東西，中南部真的要特別小心。」

而事實上，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在兩天前觀察颱風動向時，就已經有先提到「通常颱風中心接近宜花交界時，有一定的機率，颱風環流會被台灣地形影響，出現莫名其妙的打轉或者滯留，如果出現這種事就難搞了，除了颱風結構被地形破壞之外，可能讓風雨分佈出現變化，以往經驗都是北部風雨突然弱掉，而颱風影響時間也可能會拉長！」

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▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」2天前就已經預測，凱米颱風可能因為打轉或滯留，造成北部風雨弱掉的情況。（圖/Threads@台灣颱風論壇｜天氣特急）
而這次凱米颱風也確實如氣象粉專預測，也因此北部風雨才會不如預期，也千萬不要覺得別人是賺到颱風假，因為沒有人願意風雨增強造成任何的災損！而中南部受到凱米颱風外圍環流影響，目前仍然風大雨大，已經有多起淹水災情傳出，下半天至晚上，民眾仍然要慎防豪大雨。

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