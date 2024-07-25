王心凌颱風天清冰箱驚見「1亮點」！全場笑翻：不小心就放到明年
凱米颱風來襲，不少人已經提前到賣場、超市囤物資，也有人趁著這段時間清冰箱。「甜蜜教主」王心凌24日晚上就提醒大家，颱風天都要乖乖待在家裡，儘量不要點外送，可以清清冰箱的庫存，她同時曬出自己冰箱的庫存食品，可以看到她拿出不同的餃類，正中間還擺了一碗粽子，不少網友看了紛紛笑說，「再不吃就放到明年了」、「粽子怎麼還在！」
記者朱祖儀／綜合報導
王心凌在IG發文表示「準備來清冰箱庫存食物」，原來是因為近來凱米颱風襲台，外面風大雨大，因此她呼籲大家都要乖乖待在家，不要隨便往外跑，以免發生危險，也希望大家儘量不要點外送，可以趁這段時間清冰箱庫存，「一切都平安喔」，最後還放上一顆愛心。從照片中能看到，王心凌已經把冰箱的食材拿出來，放在廚房的流理台上，除了有一盒煎餃、一包水餃之外，中間還有至少5顆以上的粽子，似乎晚上準備將這些食材加熱吃掉。
不少網友表示，「和姐姐一起乖乖待在家」、「放颱風假卻還是要上班的我，願一切平安」、「當然一定乖乖待在家，颱風天注意安全」、「安全第一，我這區的外送都因颱風有停止服務，清冰箱+1」、「會乖乖的，寶寶也要注意安全喔」、「在家不亂跑，希望大家都平安」、「姐姐也要注意安全，希望颱風快點過去」。
但也有粉絲看到粽子，忍不住笑說「寶貝太忙了，還有粽子啊」、「前幾天也剛吃粽子，心凌在颱風天也要注意安全」、「居然還有粽子，幸好不是放到明年」、「怎麼還有粽子啦哈哈哈」、「颱風粽第一次看到」、「這是王媽媽包的愛心粽子嗎」、「7月底還有粽子嗎」、「粽子再不吃就要到中秋節了」、「颱風天不出門最安全，沒想到姐姐肉粽還沒吃完呀」。