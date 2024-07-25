影／凱米颱風來襲！八掌溪堤防破口溢堤4民眾受困 市府緊急出動
凱米颱風襲台，雖然其中心已被中央山脈破壞，但西南側環流發展相當旺盛，中央氣象署今（25）日針對中南部多個縣市發布「大雷雨警戒」。位於台南市後壁區與嘉義縣水上鄉台1線交界之八掌溪橋旁堤防，受水流衝擊發生破損，導致4位民眾受困，市府消防局緊急出動，順利將受困民眾救出。
記者王德蓉／綜合報導
水利局指出，今日南部地區受凱米颱風帶來之豐沛雨量影響，從凌晨開始，各河川及排水路水位持續上升，八掌溪位於後壁區與嘉義縣水上鄉台1線交界之八掌溪橋旁堤防，受水流衝擊發生破損，產生缺口，大量溪水湧入後壁區北側農田，並造成後壁區茄苳里2戶共4位民眾受困，經市府消防局緊急出動，順利將受困民眾救出。
水利局表示，該段堤防於107年0823水災時，也有發生潰堤，本次再次發生災害，當下即通知第五河川分署請其進行緊急處置，並向災防中心指揮官台南市長黃偉哲報告，黃偉哲當下即指示，務必確保人員安全，優先進行封堵作業，並指示水利局調派人員、機具及市府預備的鼎塊防汛資材 ，即刻趕赴現場支援第五河川分署進行搶災搶險，務必將災害減至最小。市府也進一步要求第五河川分署檢視八掌溪堤防防洪能力，加固強化相關水利設施，以維護市民生命財產安全。