凱米颱風襲台！高雄派出所警車慘遭「穿心」 南投信義驚現天坑
強颱凱米暴風襲台，25日上午，全台各地紛紛傳出災情，尤其是中南部河水暴漲、周邊地區積水，而高雄地區災情頻傳，高雄鼓山分局旁積水與泥濘，且其轄下龍華派出所，一台警車遭路樹砸中，整個車頭凹陷，所幸未造成人員傷亡。
記者林盈君／綜合報導
另外，南投草屯往雙龍路上，發生路面坍方事故，整條道路出現巨大坑洞，目前禁止通行，提醒民眾注意，警方指出，目前於地利村往雙龍村光復巷、往部落方向道路2側都進行管制，派出所已派人車於雙龍停車場前拉起警戒線，禁止車輛通行、防止民眾發生意外；中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8K，出現大量落石與積水，整條路都坍方，現已禁止雙向通行。
此次凱米颱風風災，中南部積水成災，多條道路與民宅發生淹水，高雄三民區大裕路、大豐路，超商與小北百貨都湧進積水，另外，高雄澄清路及九如交流道、健工路也積水成災，許多汽車駕駛行駛在半人高積水中，場面十分驚險。
根據最新消息指出，凱米颱風（Gaemi）今（25）日在「宜蘭縣南澳」附近登陸，稍早屏東地區脫離暴風圈，但受颱風外圍環流的影響，今天中南部風雨持續劇烈，不排除因西南風影響，降雨持續到週末，北部地區白天開始雨勢有感減弱，凱米颱風預計傍晚會登陸福建，台灣本島陸上台灣警報最快在晚上解除。