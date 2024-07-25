蔡阿嘎6歲兒「颱風夜氣喊離家出走」！突開口要護照：不住台灣了
百萬YouTuber蔡阿嘎日前開除元老級員工蘿拉，控告對方利用AB合約詐取不法所得高達千萬。儘管話題鬧得沸沸揚揚，蔡阿嘎與老婆二伯仍常在社群上分享2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」的親子日常。昨（24）日二伯在IG曬出兒子蔡桃貴生氣的影片，畫面中可見蔡桃貴正與她吵架，還脫口要「離家出走」，讓二伯當場是哭笑不得。
記者許芷芸／綜合報導
颱風天之際，二伯昨曬出與兒子蔡桃貴的對話影片，表示2人吵架後蔡桃貴正氣沖沖上演「離家出走」的戲碼。畫面中可見蔡桃貴一臉不開心地說：「我要離家出走！」可二伯反應相當淡定，冷靜說道：「要幫你準備什麼嗎？外面現在颱風天要記得帶雨傘，還是你要穿雨衣？會冷的話記得帶棉被。」
沒想到蔡桃貴再近一步脫口：「那你給我護照，我要出國，我不要再住在台灣了！」這讓二伯再度忍不住大笑，直問：「你有錢買機票嗎？」蔡桃貴則好奇問要多少，二伯表示小朋友機票大約8千塊。
接著蔡桃貴默默掏出口袋裡所剩不多的零錢驚訝直呼：「不可能！」可愛模樣讓二伯好氣又好笑，而聽到弟弟「菜波能」在一旁童言童語，讓蔡桃貴說完也忍不住笑場。影片曝光後，粉絲紛紛大讚二伯的育兒術超冷靜。