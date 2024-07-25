Energy開唱前爆酬勞內鬥「坤達要拿一半？」　相信音樂回應了

蔡阿嘎6歲兒「颱風夜氣喊離家出走」！突開口要護照：不住台灣了

▲蔡阿嘎（右）與老婆二伯（左）常在社群上分享親子日常。昨日二伯在IG曬出兒子蔡桃貴（中）生氣影片，畫面中可見蔡桃貴正與她吵架，還脫口要「離家出走」。（圖／蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎（右）與老婆二伯（左）常在社群上分享親子日常。昨日二伯在IG曬出兒子蔡桃貴（中）生氣影片，畫面中可見蔡桃貴正與她吵架，還脫口要「離家出走」。（圖／蔡阿嘎IG）

記者許芷芸／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前開除元老級員工蘿拉，控告對方利用AB合約詐取不法所得高達千萬。儘管話題鬧得沸沸揚揚，蔡阿嘎與老婆二伯仍常在社群上分享2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」的親子日常。昨（24）日二伯在IG曬出兒子蔡桃貴生氣的影片，畫面中可見蔡桃貴正與她吵架，還脫口要「離家出走」，讓二伯當場是哭笑不得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
颱風天之際，二伯昨曬出與兒子蔡桃貴的對話影片，表示2人吵架後蔡桃貴正氣沖沖上演「離家出走」的戲碼。畫面中可見蔡桃貴一臉不開心地說：「我要離家出走！」可二伯反應相當淡定，冷靜說道：「要幫你準備什麼嗎？外面現在颱風天要記得帶雨傘，還是你要穿雨衣？會冷的話記得帶棉被。」

▲二伯與蔡桃貴吵架後，蔡桃貴一臉不開心地說：「我要離家出走！」（圖／二伯IG）
▲二伯與蔡桃貴吵架後，蔡桃貴一臉不開心地說：「我要離家出走！」（圖／二伯IG）
沒想到蔡桃貴再近一步脫口：「那你給我護照，我要出國，我不要再住在台灣了！」這讓二伯再度忍不住大笑，直問：「你有錢買機票嗎？」蔡桃貴則好奇問要多少，二伯表示小朋友機票大約8千塊。

接著蔡桃貴默默掏出口袋裡所剩不多的零錢驚訝直呼：「不可能！」可愛模樣讓二伯好氣又好笑，而聽到弟弟「菜波能」在一旁童言童語，讓蔡桃貴說完也忍不住笑場。影片曝光後，粉絲紛紛大讚二伯的育兒術超冷靜。

▲二伯冷靜回覆逗笑蔡桃貴，粉絲紛紛大讚二伯育兒術。（圖／二伯IG）
▲二伯不慌不忙的回覆逗笑蔡桃貴，粉絲紛紛大讚二伯對應對兒子鬧脾氣的舉動「很冷靜」。（圖／二伯IG）

蔡阿嘎前員工耶嫩突發「不自殺聲明」　粉絲嚇瘋：注意安全！

蔡阿嘎合唱嘎妹影片也轉不公開！老粉震驚猜事有蹊蹺：不敢想像

劉德華演唱會又傳意外！舞台故障搖晃碎裂聲巨響　歌迷全嚇壞

唐治平颱風夜被目擊街頭遊走！自爆「髒東西跟著我」狀況令人擔憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代