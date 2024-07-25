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愛莉莎莎團購賣2200萬！「爭議頻傳卻超會賺」掀熱議　他分析原因

▲網紅愛莉莎莎爭議頻傳卻仍賺到停不下來，近來她團購內衣狂賣2200萬，引發網友討論分析她超會賺錢的原因。（圖／愛莉莎莎IG）
▲網紅愛莉莎莎爭議頻傳卻仍賺到停不下來，近來她團購內衣狂賣2200萬，引發網友討論分析她超會賺錢的原因。（圖／愛莉莎莎IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

網紅愛莉莎莎在Youtube擁有125萬追蹤人數，經常因為失言引發爭議，她4月宣布和羽球教練呂杰陽分手後，不但到處出國旅遊，更積極充實自我，仍舊荷包賺滿滿，昨（24）日更開心宣布好消息，表示內衣團購破紀錄賣了2200萬，引發網友討論，愛莉莎莎雖然爭議不斷，卻仍超會賺的原因。

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▲▼愛莉莎莎被粉絲封為「台版IU」，風評兩極。（圖／愛莉莎莎IG、臉書）
▲愛莉莎莎經常因為失言引發爭議。（圖／愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎先前在IG發文透露，自己接下了內衣團購，不時會上傳自己身穿內衣的宣傳照，沒想到才短短7天內，她就賣破7萬件，興奮帶來好消息，「重點是大家喜歡，我就開心，千萬不要買到不喜歡的，謝謝你們的支持，我會繼續幫大家找奇蹟好物的」，驚人賺錢業務能力讓網友驚呆直呼，「超級厲害。」

有網友在threads發問，不明白為何愛莉莎莎團購會大賣，後來才發現自家女友就捧場了11件，引來不少網友回應：「女友說她覺得愛莉莎莎很會賣東西，我自己看這支影片時覺得她是會把業配結合在影片內容，讓葉配變得比較像開團購的感覺」、「這兩天看到愛莉莎莎賣內衣團購的消息，再加上脆友了分析她成功關鍵，覺得她很清楚自己擅長的能力，並將這個能力最大化。」

▲（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎近來做起內衣團購。（圖／愛莉莎莎IG）
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▲愛莉莎莎去上了房仲課，還曬出自己的筆記。（圖／愛莉莎莎IG）
事實上，愛莉莎莎一直以來都很有生意頭腦，先前還去上了房仲課，曬出自己的筆記，厚重課本上的筆記密密麻麻，十分認真勤奮，愛莉莎莎也解釋接觸房仲課的原因，她覺得自己在這方面很有天份，曾經買賣過3間房都有賺錢，這過程中卻也發現需要付給房仲很多錢，加上自己本來就對投資沒興趣，，讓她下定決心：「不只想當房仲，還要培養助理房仲，都先鋪好路了！」

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