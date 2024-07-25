愛莉莎莎團購賣2200萬！「爭議頻傳卻超會賺」掀熱議 他分析原因
網紅愛莉莎莎在Youtube擁有125萬追蹤人數，經常因為失言引發爭議，她4月宣布和羽球教練呂杰陽分手後，不但到處出國旅遊，更積極充實自我，仍舊荷包賺滿滿，昨（24）日更開心宣布好消息，表示內衣團購破紀錄賣了2200萬，引發網友討論，愛莉莎莎雖然爭議不斷，卻仍超會賺的原因。
記者吳昕蓓／綜合報導
愛莉莎莎先前在IG發文透露，自己接下了內衣團購，不時會上傳自己身穿內衣的宣傳照，沒想到才短短7天內，她就賣破7萬件，興奮帶來好消息，「重點是大家喜歡，我就開心，千萬不要買到不喜歡的，謝謝你們的支持，我會繼續幫大家找奇蹟好物的」，驚人賺錢業務能力讓網友驚呆直呼，「超級厲害。」
有網友在threads發問，不明白為何愛莉莎莎團購會大賣，後來才發現自家女友就捧場了11件，引來不少網友回應：「女友說她覺得愛莉莎莎很會賣東西，我自己看這支影片時覺得她是會把業配結合在影片內容，讓葉配變得比較像開團購的感覺」、「這兩天看到愛莉莎莎賣內衣團購的消息，再加上脆友了分析她成功關鍵，覺得她很清楚自己擅長的能力，並將這個能力最大化。」
事實上，愛莉莎莎一直以來都很有生意頭腦，先前還去上了房仲課，曬出自己的筆記，厚重課本上的筆記密密麻麻，十分認真勤奮，愛莉莎莎也解釋接觸房仲課的原因，她覺得自己在這方面很有天份，曾經買賣過3間房都有賺錢，這過程中卻也發現需要付給房仲很多錢，加上自己本來就對投資沒興趣，，讓她下定決心：「不只想當房仲，還要培養助理房仲，都先鋪好路了！」