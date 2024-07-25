凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

凱米颱風撞進北台灣！中南部暴雨卻炸更兇　關鍵7小時一切改變了

▲凱米颱風中心掃過的北台灣，整體風雨相較於南台灣明顯較小，氣象專家也對此做出解釋。（圖／翻攝NCDR）
▲凱米颱風中心掃過的北台灣，整體風雨相較於南台灣明顯較小，氣象專家也對此做出解釋。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風中心今（25）日0時左右從宜蘭南澳附近登陸之後，僅在台灣陸地上停留4個多小時，清晨4時20分左右於桃園新屋附近出海，受台灣地形破壞，凱米由強烈颱風降為中度颱風，截至今日中午為止，主要的強風豪雨反而在離颱風中心較遠的中南部地區，預計凱米颱風中心掃過的北台灣，整體風雨狀況比預期稍微好一些，而關鍵原因就出在「凱米颱風登陸前的7小時」。

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同樣在颱風暴風圈影響範圍下，為何會造成這樣的南北大不同？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，這一切都是因為凱米颱風昨（24）日下午到深夜在臨近登陸前，往南打轉了一圈，導致颱風北側的結構受到地形破壞，降低了風雨的威脅，反之，南台灣因為颱風螺琁雨帶配合西南風雙重夾擊，劇烈的降雨釀成不少災情。

▲▲凱米颱風在登陸前的7個小時，在台灣東半部近海出現打轉，導致颱風北側的結構受到地形破壞。（圖／中央氣象署）
▲▲凱米颱風在登陸前的7個小時，在台灣東半部近海出現打轉，導致颱風北側的結構受到地形破壞。（圖／中央氣象署）
凱米中心打轉　「黃金7小時」減弱颱風

根據中央氣象署觀測資料顯示，凱米颱風昨日下午3時左右，在宜蘭外海登陸前路徑受到地形影響而逐漸往南偏移，花了整整7小時左右，中心打轉一圈才回到原點，之後才從宜蘭南澳登陸。吳德榮說：「颱風中心打轉雖然造成風雨影響時間拉長，但也正因為這關鍵7小時，颱風半滯留狀態下環流受到地形摩擦破壞，導致強度快速減弱，且颱風北側的環流受到影響最明顯。」

從實際觀測資料也發現，當凱米颱風打轉過程中，在鄰近的花蓮觀測到最大14級強陣風，等到颱風中心打轉完成並且登陸，中心附近宜蘭僅觀測到13級的強陣風，代表結構受到破壞、強度快速衰減。吳德榮強調，雖然颱風登陸後還是沿著導引氣流方向快速通過台灣陸地，不過強度減弱加上地形持續影響下，北台灣的風雨就比預期稍微小一些。

▲凱米颱風減弱為中度颱風，北部地區開始有感雨勢趨緩，不過中南部地區仍要嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風減弱為中度颱風，北部地區開始有感雨勢趨緩，不過中南部地區仍要嚴防超大豪雨，民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
北部風雨不如預期　南部山區仍須嚴防豪雨釀災

吳德榮強調，過往類似的颱風路徑，如果颱風沒有打轉直接衝進台灣陸地，造成的破壞力及風雨是相當驚人的，只能說還好颱風轉了一圈，雖然仍有風雨，但對主要影響區域的北台灣受災明顯降低。不過原先預期颱風環流與西南風加成為中南部帶來的豪雨，還是沒有因為颱風減弱而變小，符合原先的預期，「目前南台灣的降雨大約過了一半左右，後續西南風還會影響持續1到2天，民眾依舊不可輕忽豪雨威脅。」

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