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5、6月發票開獎！超商開出「2組百萬大獎」　中獎門市、明細出爐

▲萊爾富開出雲端發票專屬獎100萬元2組，2名消費者僅花95元與133元就成為百萬幸運得主。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富開出雲端發票專屬獎100萬元2組，2名消費者僅花95元與133元就成為百萬幸運得主。（圖／萊爾富提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

 113年5-6月期統一發票昨(25)日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「86396830」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「53267964」。不過，萊爾富這次開出的是雲端發票專屬獎100萬元2組，這2名消費者分別僅花95元與133元，就成為百萬幸運得主。

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萊爾富本期開出雲端發票專屬獎100萬元2組。萊爾富表示，這次發票開獎日適逢「凱米颱風」襲台，讓許多民眾飽受災情困擾，影響心情，這次財神也眷顧到來萊爾富消費的民眾，帶來振奮人心的好消息，開出2組雲端發票專屬獎100萬元。

雲端發票專屬獎的得主中，一人在高雄市鳳山區的萊爾富鳳山南訓店購買95元的鮮食與飲品，另一人則在新北市三重區的萊爾富北縣天龍店購買133元的飲品，就幸運中了100萬元的獎金。

【統一發票113年5月、6月開獎號碼】

特別獎號碼：86396830
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：53267964
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼： 39635796、98978859、55566054
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看，拼颱風天中千萬致富！（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看，拼颱風天中千萬致富！（圖/NOWnews社群中心製表）

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