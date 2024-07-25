名家論壇》賈程年／別再糾結「颱風假」

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是誰讓地方首長做事變得如此瞻前顧後，不重專業、只看民願？颱風未達放假標準，民眾怪首長，要是放了沒有風雨，還是怪首長？天下有這種事情？所以是民眾要求太過分，還是首長自己本末倒置？
我永遠記得柯文哲在當台北市長，面對2015年杜鵑颱風襲台時，被問到颱風假從半天變整天的原因，柯文哲說「一開始是北北基的人事處長依照氣象局資料先做討論，根據氣象局報告做決策，但民眾好像蠻不高興的」。
媒體問他這次颱風假是否正確？柯文哲接著說「我覺得很慚愧，這種天氣放颱風假實在是對不起國家民族。」前一句說是民眾不開心，下一句說是放颱風假對不起大家，打臉專業的氣象單位數據。好似千錯萬錯，都不是柯文哲的錯，就是這句話，讓我對柯文哲的印象極差。
不以氣象局專業認定，卻拿民眾的喜好當令箭，不只是民粹，更是拿民眾當墊背，如果決策不對就推給民眾、推給氣象局，那地方首長的責任在哪？肩膀又在哪裡？搖擺不定、前後不一是決策者最大的錯誤，難怪柯文哲遭致批評。
事實上，「颱風假」一詞就是錯誤，不是因為颱風放假，而是因為可能造成的災害而預先放假。所以颱風假的放與不放，從來不應該是以民眾的喜好為準，而是以颱風可能造成的災害大小而定。
各縣市政府之所以停班、停課，是為了避免天然災害的發生及擴大因應措施，所以包括人事行政總處早早宣布，要把放假名稱正名為「災防假」，而不應該再稱作「颱風假」，讓民眾對颱風放假有所期待。
回頭看這次放假，基北北桃四縣市依照中央氣象署的預測，風力及與雨量都到停班課標準，所以在前一晚的八點鐘一起宣布，我認為是非常正確且適當的做法。既然是「災防假」，因為放假所以能把災害及損失降到最低，即便風雨未如預期，那也是因為地形破壞颱風結構所致，而非多放了一天。
不被民意所綁架，以專業做判斷，才是一個負責任的首長應該要做的。放不放假，壓力都在首長，不是你跟我，所以網路上的酸言酸語大可不必，稱讚誰放假誰就最帥、最美的言論也是多餘了，能夠上網留言刷一排的人其實都是因為「災防假」而躲過可能的災害。
別拿自己生命開玩笑，更別動不動拿民粹壓首長，別再糾結「颱風天放不放假了」，學著好好尊重專業、相信專業吧！
●作者：賈程年／資深媒體人
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