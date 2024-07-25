少女時代俞利「擅闖防波堤」！恐吃100萬罰單　她急刪照仍被炎上

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俞利近期前往濟州島旅行，不僅大啖美食，還看了不少風景，玩得非常開心，但她昨（24）日發出的照片卻掀起討論，只見俞利穿著休閒上衣和短褲，搭配綠色帽子和白色球鞋，愜意躺在防波堤上，照片似乎是由友人替她拍攝的，但因為南韓地區在部分防波堤周遭都設有區域出入管制，如果擅闖，很可能會面臨100萬韓元（約新台幣2.5萬元）的罰鍰。
俞利無需面臨罰鍰 仍慘被炎上：最壞示範
而根據韓媒報導，俞利闖入的防波堤並沒有管制，無需面臨罰鍰，但這樣的行為仍讓俞利慘被炎上，不良的示範讓網友直呼：「好危險！」指出俞利如果不慎掉進海裡，後果不堪設想，尤其部分年紀較小的粉絲也可能因此效仿，俞利也因此被批為「最壞示範」。
俞利急刪照片滅火 粉絲怒求發道歉聲明
雖然事後俞利也將該照片刪除，但粉絲的質疑聲浪仍在繼續：「看起來就很危險，為什麼還要爬上去？」、「真的很危險...最近因為Instagram有很多人為了拍照而爬上去，絕對不行」、「不是罰款的問題，如果掉進去就直接去黃泉了」、「應該發布道歉聲明和刪除照片，並且公告這是危險行為，這也是藝人的責任」、「不僅自己受傷或者喪命是問題，進去救人的救援人員也很危險。」