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少女時代俞利「擅闖防波堤」！恐吃100萬罰單　她急刪照仍被炎上

▲少女時代成員俞利日前在IG曝光自己在防波堤上的美照，沒想到引來網友撻伐，指出俞利可能吃上100萬韓元的罰單，雖然她最後緊急將照片刪除，但依舊遭到網友痛罵。（圖／IG yulyulk）
▲少女時代成員俞利日前在IG曝光自己在防波堤上的美照，沒想到引來網友撻伐，指出俞利可能吃上100萬韓元的罰單，雖然她最後緊急將照片刪除，但依舊遭到網友痛罵。（圖／IG yulyulk）

記者施以慧／綜合報導

南韓超紅女團少女時代成員俞利，在IG擁有超過650萬個粉絲，而活潑的她也幾乎每天都發文與粉絲分享日常生活，但近期俞利卻慘遭炎上，原因是近期她發出在濟州島旅遊的照片，沒想到1張她躺在防波堤上的搞怪照引起爭議，網友們認為這根本是「不良示範」，也有粉絲擔心她的安全，而俞利在遭到質疑後已經將該文章刪除。

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▲俞利躺防波堤的照片掀起熱議，粉絲直言她很可能被韓國警方開罰。（圖
▲俞利躺防波堤的照片掀起熱議，粉絲直言她很可能被韓國警方開罰。（圖／IG yulyulk）
俞利躺防波堤拍美照　遭網友質疑違法擅闖

俞利近期前往濟州島旅行，不僅大啖美食，還看了不少風景，玩得非常開心，但她昨（24）日發出的照片卻掀起討論，只見俞利穿著休閒上衣和短褲，搭配綠色帽子和白色球鞋，愜意躺在防波堤上，照片似乎是由友人替她拍攝的，但因為南韓地區在部分防波堤周遭都設有區域出入管制，如果擅闖，很可能會面臨100萬韓元（約新台幣2.5萬元）的罰鍰。

俞利無需面臨罰鍰　仍慘被炎上：最壞示範

而根據韓媒報導，俞利闖入的防波堤並沒有管制，無需面臨罰鍰，但這樣的行為仍讓俞利慘被炎上，不良的示範讓網友直呼：「好危險！」指出俞利如果不慎掉進海裡，後果不堪設想，尤其部分年紀較小的粉絲也可能因此效仿，俞利也因此被批為「最壞示範」。

▲俞利慘遭網友撻伐，痛批如果是年紀較小的粉絲爭相效仿最後發生意外，後果不堪設想。（圖
▲俞利慘遭網友撻伐，痛批如果是年紀較小的粉絲爭相效仿最後發生意外，後果不堪設想。（圖／IG yulyulk）
俞利急刪照片滅火　粉絲怒求發道歉聲明

雖然事後俞利也將該照片刪除，但粉絲的質疑聲浪仍在繼續：「看起來就很危險，為什麼還要爬上去？」、「真的很危險...最近因為Instagram有很多人為了拍照而爬上去，絕對不行」、「不是罰款的問題，如果掉進去就直接去黃泉了」、「應該發布道歉聲明和刪除照片，並且公告這是危險行為，這也是藝人的責任」、「不僅自己受傷或者喪命是問題，進去救人的救援人員也很危險。」


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