凱米雨炸高雄！陳其邁：災情通報200件、多數已排除
颱風凱米襲台帶來強風豪雨，因適逢大潮造成高雄多處淹水，市長陳其邁今（25）日上午赴災害應變中心主持第三次工作會議，說明豐沛雨量在過去20小時中，在山區、在茂林已經達到1000公厘雨量，預估今天山區雨量仍然會達到500、600公厘，對於平地也包括在部分的地區，像在美濃、岡山與燕巢等，時雨量也都超過100公厘，將隨時注意滯洪池、各水門及抽水機運作狀況，也提到高雄災情通報約200件左右，多半為路樹倒塌與積淹水，目前多數已排除，提醒民眾盡量減少出門。
記者陳威叡／台北報導
陳其邁主持工作會議後表示，現在還在颱風的警戒範圍，雖然颱風中心位置已經離開台灣，但是夾雜的暴風圈及西南風所帶來的豐沛雨量，累計在過去的20小時，在山區、在茂林已經達到1000公厘的雨量，預估今天山區的雨量仍然會達到500、600公厘。
至於平地部分，陳其邁說，在美濃、岡山與燕巢等，時雨量也都超過100公厘，在幾個滯洪池也因為暴增的雨量，已經都幾乎接近滿水位，注意滯洪池、各水門運作與抽水機運作的狀況，隨時在做機動調整。
陳其邁說，由於美濃地區，旗山溪已經滿水位，美濃湖也因為上游集水相當多，造成溢堤的現象，所以現在在美濃的部分，我們希望說也跟地區的指揮官跟軍方聯繫，密切注意整個水情的狀況，隨時做預防性人員的撤離。
陳其邁也提到，目前災情約200件，多半是路樹倒塌或部分機淹水狀況，局部的積淹水狀況多數已經排除，但也因持續下雨，還是會注意這些強降雨狀況所造成的部分積淹水，迅速來做處理。