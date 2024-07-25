凱米颱風尾掃台！明上午12縣市達停班課標準 中南部最新雨量上修
凱米颱風（Gaemi）今（25）日凌晨4時許自桃園新屋區出海，雖然中心正在逐漸遠離台灣，但颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨，根據中央氣象署最新（25日下午1時）24小時累積雨量預測圖顯示，明日下午14時共有12縣市達停班課標準，包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區。
記者賴禹妡／綜合報導
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月25日14時07月26日14時）預估雨量中，有12縣市已經接近達標，可能實施部分停班停課，包括：
📍新竹縣：山區200至340毫米達標；平地100至190毫米未達標。
📍苗栗縣：山區300至490毫米達標；平地200至340毫米接近達標。
📍台中市：山區400至600毫米達標；平地300至490毫米達標。
📍彰化縣：平地300至490毫米達標。
📍南投縣：山區600至900毫米達標，平地300至490毫米達標。
📍雲林縣：山區500至800毫米達標，平地300至490毫米達標。
📍嘉義市：平地300至490毫米達標。
📍嘉義縣：山區600至900毫米達標，平地400至600毫米達標。
📍台南市：山區400至600毫米達標，平地400至600毫米達標。
📍高雄市：山區700至1000毫米達標，平地400至600毫米達標。
📍屏東縣：山區700至1000毫米達標，平地400至600毫米達標。
📍台東縣：山區300至490毫米達標，平地150至250毫米未達標。
另外，氣象署最新風雨預測資料顯示，今日至明日上午6時，蘭嶼綠島（台東縣）、澎湖縣、連江縣、金門縣有機會出現10至11級強陣風，達到停班停課標準，不過26日是否停班停課，仍依各地方政府決定。