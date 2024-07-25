凱米颱風釀3死380傷！15縣市預防性撤離1萬2000人 花蓮縣最多
凱米颱風雖今晨已經出海，但南部發生強降雨，陸續傳出許多災情。中央災害應變中心下午15時召開第八次工作會報，截至下午14時，凱米颱風釀3死380傷、災情8300件，也針對15縣市進行預防性撤離，共撤離1萬2001人，分別是花蓮縣最多、高雄、 新北。
記者余祥／台北報導
中央災害應變中心表示，凱米颱風釀3死，包含高雄市婦人騎機車遭路樹倒塌壓傷，花蓮婦人遭民宅高處掉落女兒牆砸傷，皆送醫搶救不治；以及下午新增高雄旗山土石流衝入民宅，1人明顯死亡。
針對高雄土石流衝入民宅事件，應變中心指出，大樹、旗山各有一戶土石流衝入民宅，共3人受困，大樹的受困者搶救中，旗山則是2人受困，脫困1女、1明顯死亡。
至於疏散狀況，中央災害應變中心指出，共撤離1萬2001人，分別是花蓮縣最多、高雄、 新北，也開設151處收容處所，共安置2305人。
農業部在會報中指出，發布383條土石流黃色警戒、30處大規模崩塌黃色警戒，648條土石流紅色警戒及19條大規模崩塌紅色警戒，入夜後可能達紅色警戒達23鄉鎮，都會直接跟縣市政府聯繫，請他們做好防災整備，並進行預防性疏散。