陳庭妮慘當小三被正宮下戰帖！渣男竟辯解「感情總是有例外」
陳庭妮在靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》感情不順，慘被副總丁春誠腳踏兩條船，男方有交往多年女友，還用柔情攻勢欺騙，陳庭妮在最新一集被正宮親自迎擊，瞬間看清堅決斬斷渣男。不過丁春誠想替角色平反，還辯解「感情總是有例外」，此話一出讓許多人拳頭都硬了。
記者林奕如／台北報導
女演員周姮吟劇中飾演丁春誠的正宮卡蘿，她的房子發生住客猝死一個多月才被發現，屍水全都滲透地板，她特別指定「凶宅小組專員」陸安琪（陳庭妮 飾）來處理，但她對安琪所有建議都駁回、處處刁難，擺明是來對男友外遇的對象下戰帖。陳庭妮吞不下這口氣，希望換其他專員處理，店長老吳勸說：「我們這行沒太多選擇，有得選叫生活，沒得選就叫生存了。」一語道破許多社畜心聲，儘管陳庭妮願意為工作放低姿態，但她也決定徹底斬斷丁春誠，直言：「要我當你的小三，這種心情跟住在凶宅有什麼不一樣？」表明不可能當別人感情上的附屬品。
網友一面倒認為副總是大渣男，丁春誠從角色內心分析說：「張瑞（角色名）是真心喜歡安琪，很希望為她做點什麼事，沒想到自己能力不足，我不是想為副總平反，但他其實也處於一些狀況，希望觀眾看完能對他有更多理解。」陳庭妮則開玩笑說，安琪這麼慘全要怪副總，但她也替副總緩頰：「兩人至少有彼此喜歡，只是對未來的期待站在不同地方，相處起來會很辛苦。」
蔡凡熙飾演的菜鳥房仲游大志發現安琪的沮喪，他抓緊機會主動出擊，想當能給安琪姐肩膀的男人，邀請她去看演唱會，人氣搖滾樂團Tizzy Bac竟驚喜客串擔任最佳戀愛助攻，才剛送走一段爛桃花的陳庭妮將如何回應小鮮肉的告白，讓觀眾瘋狂敲碗。