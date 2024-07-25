凱米颱風在台灣海峽重整！最不樂見條件全集合 專家嘆：非常擔心
凱米颱風（Gaemi）今（25）日凌晨0時登陸台灣，並於凌晨4時許於桃園新屋區出海，而受到凱米颱風尾發展旺盛的雲系影響，中南部正迎一波一波強勁雨勢。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」就透露，目前凱米颱風還在台灣海峽重整結構、近乎滯留，專家眼見南部外海多顆雷雨胞冒著閃電訊號，中南部地區集合了所有最不樂見的條件，忍不住直呼真的非常、非常令人擔心。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」今日發文，表示受到凱米颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，中南部、西半部山區正承受劇烈風雨，才不到半天時間，高屏山區已降下800毫米雨量，加上昨日雨量就超過1300毫米。
「天氣風險 WeatherRisk」指出，凱米颱風目前正在台灣海峽重整結構、近乎滯留，「看著南部外海一顆接一顆的雷雨胞，不斷冒著閃電訊號，真的是非常、非常令人擔心」，包含颱風外圍環流、西南氣流、海水倒灌、水庫滿水位、大潮、颱風龜速，再加上高屏沿海本身就有許多低窪地區，讓粉專坦言：「最不樂見的條件全部集合發生了。」
而氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，凱米颱風通過台灣陸地前後，受到地形影響路徑本就呈現左搖右擺相當不穩定，出海進入台灣海峽後，等於夾在中國與台灣之間的狹縫中，颱風環流受到兩邊的地形破壞，加上風向不穩定，雖然大趨勢走向不變，但中心路徑從觀測資料上看來，會顯得更顛簸，這種情況還會持續到颱風登陸中國福建之後才會慢慢改變。