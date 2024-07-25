凱米颱風發威！福順輪9船員落海失蹤　李孟諺：全力積極營救

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李孟諺今日中午12時前往航港局災害應變中心視察了解各海事案件應變情形，聽取航港局長葉協隆及相關同仁簡報處置狀況，目前6起海事案件中，5艘擱淺船舶人員、船體均安，油閥均已關閉，暫無油汙染風險，航港局南部航務中心並已發布航船布告，週知附近海域船舶注意安全，至於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船之坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，目前尚由基隆海岸電台及附近船舶持續呼叫聯繫中。
李孟諺指示航港局，確保人員安全為海事案件處理原則第一要務，有關於高雄外海遇險之坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，基於人道救援立場，仍應透過各種方式盡全力積極營救，其他船舶亦應持續與船方保持密切聯繫，確保人員安全。
此外，相關船舶都存有一定數量油料，李孟諺提醒航港局會同相關單位後續處置時務必以確保人命安全及油污染防治列為優先工作，並應預先掌握海氣象變化狀況，把握海象轉好時機及時進行殘油抽除及船舶拖救作業，同時對於航港局於第一時間迅速成立應變小組應處，表示慰勉之意。
航港局表示，受「凱米」颱風侵襲影響，截至今日中午12時，共計發生6起海事案件，包括多哥籍「蘇菲亞」貨輪擱淺於安平港附近(距岸約1.88海浬)、印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪擱淺於屏東下寮外海約0.63海浬、坦尚尼亞籍貨輪「新利輪」於高雄茄萣岸際擱淺、蒙古籍「巴西亞」貨輪、喀麥隆雜貨船「吉娜輪」擱淺於屏東東港岸際，以及坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船等案。
航港局除於第一時間通報運安會、國搜中心、海巡署及海保署等相關單位外，並立即成立相關應變小組，今日上午7時由葉協隆召開第一次應變會議，掌握各海事案件船舶狀況及擬定後續處置作為重點。
航港局表示，後續將遵照李孟諺指示原則，以確保人命安全及油污染防治列為優先工作，同時持續掌握海氣象變化狀況，把握海象轉好時機及早進行殘油抽除及船舶拖救作業，並定時會同相關單位召開應變會議積極處置各海事案件。
航港局也說，依目前掌握海象狀況，最快週日海象有可能好轉，將及早做好準備，以期於最短時間對各案件船舶做好妥適處置，以確保海上人命安全，有效化解海洋汙染危機。