凱米颱風登台！長瀨昆妮穿這樣超市補貨 外套裡藏深Ｖ霸氣外露
強烈颱風「凱米」來勢洶洶，全台連放兩天颱風假，不少民眾都急著要去超市採買囤糧，「最兇日文老師」長瀨昆妮（長瀬昆妮）也不例外，今（25）日她曬出自己去超市補貨的影片，只見她身穿運動內衣，一彎腰豐滿上圍都要掉出，立刻引來超過3千人觀看朝聖。
記者吳昕蓓／綜合報導
長瀨昆妮過去在直播主連千毅的頻道中擔任秘書，幫忙直播賣貨，擁有火辣身材的她迅速打開知名度，自從老闆連千毅2023年6月入獄後，長瀨昆妮也積極轉型，接下多場廟會活動表演，不僅如此，還會參加節目錄製、主持記者會、參與公益活動等，甚至推出寫真書，現在的收入竟是過去的3倍。
長瀨昆妮仍不時在社群平台曬出辣照，近來颱風撲台，長瀨昆妮隨意紮起低馬尾，戴上黑白相間的鴨舌帽及黑色口罩，整張臉包緊緊，然而她的上半身卻很「通風」，長瀨昆妮穿著一件桃紅色小可愛和黑色緊身長褲，儘管有外搭灰色外套，波濤洶湧的上圍還是相當吸睛，外套滑落還能看到白皙香肩。
長瀨昆妮要扛米時脫下整件外套，將米扛在肩上絲毫不喊累，她把米袋放入購物車時，一彎下腰，立刻讓粉絲大飽眼福，獨立又可靠的模樣再度圈了大批粉絲，然而也有網友質疑：「去賣場穿內衣？」、「穿這樣扛米」，對此，她也大方回應：「這是運動內衣啦」、「扛米穿搭，之後一定流行。」