憂川普回鍋？中國大規模囤糧、保留銀彈 分析：為了遭斷供做準備
距離美國總統大選剩下百日，美國投行高盛認為，共和黨總統候選人川普可能已經開始影響了中國的經濟議程，包含中國在國內經濟局勢困頓仍對大規模財政刺激的做法保持謹慎，似乎更加速囤積糧食、金屬和能源等材料，這就被認為是在「保存火力」擔心新任美國總統可能切斷通往中國的關鍵供應路線。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《彭博社》報導，高盛首席亞太經濟學家蒂爾頓（Andrew Tilton）周二（23）接受《彭博社》採訪時做出上述回應。他認為，北京當局正在準備保留大量財政儲備，以因應川普如果真當選總統後，對中國可能施加的打擊。
蒂爾頓表示，北京當局之所以不願採取大量財政刺激或需求面刺激的原因，其一就是存在川普勝選的風險，「背後的邏輯是讓我們節省銀彈，以防 2025 年我們需要做更多事情。
英媒《經濟學人》也提出類似觀點，分析當中提到中國經濟近年受管理不善和房地產危機困擾，但北京當局卻在快速囤積糧食、金屬和能源等材料，分析稱這顯示北京當局在為長期衝突的生存所需做準備，尤其是中國國家統計局已停止發佈許多大宗商品的庫存數據，但美國農業部已經預測中國的小麥、玉米庫存將於本季結束時佔全球的51%、67%。
美國國防部前分析師柯林斯 (Gabriel Collins) 認為，如果把中國的囤積行為與其軍事建設進行對比，非常令人擔憂。