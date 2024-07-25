凱米颱風突然變烏龜！南台灣風雨時間拉長 本島陸警最快深夜解除
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（25）日下午2時，中心位置在馬祖南方約120公里，也就是台灣海峽，中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米進入台灣海峽後移速變慢，甚至有點出現停滯情況，其西南側旺盛環流不斷掃向南台灣帶來劇烈雨勢，目前凱米暴風圈仍籠罩高雄以北縣市，氣象署預估台灣本島陸上警報將在「深夜至明天凌晨解除」，金門、馬祖則準備迎接凱米颱風劇烈風雨。
記者張志浩／綜合報導
劉宇其說明，凱米颱風今天上午從桃園出海，進入台灣海峽後強度持續減弱、速度有放慢趨勢，不過凱米的中心和北側雲系雖然變弱，但西南側的旺盛雲系結合西南風，迎風面的中南部地區持續出現降雨，預估到今晚，嘉義以南平地、台中以南山區還會有「超大豪雨」的出現。
劉宇其指出，由於凱米颱風移速減慢，各地脫離暴風圈的時間也有所延遲，台灣本島要解除陸警，預估需等到今天深夜至明天凌晨，全台包括金門、澎湖、馬祖都解除陸警，時間則預估在明天上午這段時間。
劉宇其再次提醒，凱米颱風就算慢慢遠離台灣，但仍會替中南部帶來相當劇烈的雨勢，今晚北台灣降雨漸漸趨緩，明天白天轉為陣雨，明晚就沒什麼雨勢；但中南部今晚至明晨的降雨還是會非常明顯，明天白天才稍有趨緩，但也還有大雨、豪雨等級，明晚才會漸漸平靜下；總結來說，今天「新竹以南」要留意超大豪雨，「台東、澎湖」小心豪雨，「金門、馬祖」隨颱風接近風雨增強，「基北宜桃花」續防間歇大雨。