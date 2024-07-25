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侯佩岑喊「回歸祖國」噤聲2個月！社群首更新放閃尪 ：幸福每一天

▲侯佩岑5月高喊回歸祖國之後，在IG及臉書上都噤聲，今日首度為了老公而更新。（圖／侯佩岑臉書）
▲侯佩岑5月高喊回歸祖國之後，在IG及臉書上都噤聲，今日首度為了老公而更新。（圖／侯佩岑臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

中國大陸央視等官媒5月22日上午突然發布大外宣文章，聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。除了大陸明星按照慣例主動轉發，台灣藝人侯佩岑也轉發還高喊：「台灣必將回歸祖國的懷抱！」遭到台灣網友攻擊。她的臉書及IG睽違2個月今（25）日首度更新，為了祝賀老公生日快樂。

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央視5月22日早上發文寫下：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一！」侯佩岑下午立刻在微博轉發，寫道：「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」她的臉書及IG湧入大批台灣網友砲轟，「整身都粉紅真是符合時事啊」、「什麼時候放棄國籍」、「真的很棒欸，其實中國這樣做、讓我們很簡單看清一些台灣藝人～歐陽娜娜、林志玲、侯佩岑之流，簡單來說、就是錢啦。」

▲侯佩岑曬出親老公的影子照片，祝賀老公生日快樂。（圖／侯佩岑臉書）
▲侯佩岑曬出親老公的影子照片，祝賀老公生日快樂。（圖／侯佩岑臉書）
侯佩岑5月的貼文遭到網友洗版，她噤聲了2個月都未更新社群，僅發文在大陸媒體微博及小紅書。今日下午她首度更新臉書及IG，為了祝賀老公50歲生日快樂，還曬出嘟嘴親老公的影子照，「人生下半場，New chapter, new beginning!願你健康快樂幸福每一天，所有的願望都實現。」為了預防網友留下不相干的文字，她已先將留言功能關閉。

侯佩岑2011年與圈外人黃伯俊結婚，兩人育有9歲和6歲兒子，最近她在小紅書分享帶兩個兒子到澳洲度假的影片，可見她與兩位「前世情人」感情很好，不僅和大兒子搭肩逛街，還跟小兒子在海邊上演嘴對嘴親親。

▲侯佩岑分享大陸官媒大外宣貼文。（圖／侯佩岑微博）
▲侯佩岑5月分享大陸官媒大外宣貼文。（圖／侯佩岑微博）
▲侯佩岑睽違兩個月首度更新臉書及IG。（圖／侯佩岑臉書）
▲侯佩岑睽違兩個月首度更新臉書及IG。（圖／侯佩岑臉書）

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