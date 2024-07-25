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張柏芝消失8個月！44歲「暴瘦現身」被粉絲捕獲　最新狀態曝光

▲張柏芝社群停更8個月，44歲「暴瘦現身」片場被粉絲捕獲，整體狀態極佳。（圖／張柏芝微博）
▲張柏芝社群停更8個月，44歲「暴瘦現身」片場被粉絲捕獲，整體狀態極佳。（圖／張柏芝微博）

記者黃雅琪／綜合報導

現年44歲的影星張柏芝，2023年8月曾因身體抱恙，緊急取消所有公開工作，後來迅速復工又到歐洲出席時裝週活動。只是張柏芝8個月未更新社群平台或現身公開活動，令外界都相當好奇她在忙什麼？有粉絲日前拍到她「零修圖」現身片場模樣，張柏芝看上去比過往變瘦更多了！但整體狀態非常好。

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好久不見的張柏芝，近日現身一個拍攝現場，被粉絲捕獲到野生身影，照片中的她身穿黑色長袖上衣、牛仔長褲，身形消瘦許多，她見到粉絲露出開心模樣，親切的與大家聊天寒暄，甚至還拿起粉絲的魔術牌玩了起來，完全沒有巨星架勢、超親民！

▲粉絲在片場捕獲張柏芝，她變得比以往更瘦了。（圖／微博）
▲粉絲在片場捕獲張柏芝，她變得比以往更瘦了。（圖／微博）
張栢芝早年與周星馳合拍《喜劇之王》，成為當時賀歲片中的票房冠軍！後來接拍愛情文藝片《星願》獲香港電影金像獎新人獎，演出《大隻佬》、《忘不了》兩部電影，橫掃香港各大電影頒獎禮女主角獎項，並以《忘不了》獲得第23屆香港電影金像獎最佳女主角獎。

演出《唐伯虎點秋香》華夫人的鄭佩佩，7月17日離世，享壽78歲。她生前與張柏芝合拍過《楊門女將之軍令如山》，鄭佩佩曾在節目上直言，對張柏芝印象不好：「不是工作態度很不好的演員，其實她戲演得不錯，她可以演得很好，但在那一部電影我覺得她態度不好，給我們香港演員丟臉。」張栢芝身為天才型演員，多次被爆出工作態度有問題的狀況，在業界名聲頗差。

▲張柏芝親切與粉絲互動，大方聊天超親民。（圖／微博）
▲張柏芝親切與粉絲互動，大方聊天超親民。（圖／微博）

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