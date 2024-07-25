直擊美濃溪水暴漲！美濃橋旁路面淹水及腰 兩旁民宅「岌岌可危」
凱米颱風挾帶風雨，引入西南風水氣及天文大潮影響，造成宜蘭、花蓮及中南部造成淹水情事，其中高雄災情也頗為嚴重。根據水利署防災Youtube今（25）日直播影像，美濃溪一夜溪水暴漲，一旁民宅顯得「岌岌可危」，美濃橋旁的路面淹到成人一半身高，但仍有民眾冒險涉水，目前雨勢仍不斷，原本橋旁的黃色的封鎖線也被淹沒，提醒當地民眾多加注意。
記者許家禎／台北報導
高雄市長陳其邁今（25）日上午表示，累計過去24小時在山區、茂林已達1000mm以上雨量，預估今天山區雨量仍然會達到500-600mm，對於平地也包括在部分的地區，像在美濃、岡山與燕巢等，時雨量也都超過100公厘，將隨時注意滯洪池、各水門及抽水機運作狀況，也提到高雄災情通報約200件左右，多半為路樹倒塌與積淹水，目前多數已排除，提醒民眾盡量減少出門。
陳其邁指出，美濃地區，旗山溪已經滿水位，美濃湖也因為上游集水相當多，造成溢堤的現象，所以現在在美濃的部分，希望說也跟地區的指揮官跟軍方聯繫，密切注意整個水情的狀況，隨時做預防性人員的撤離。
根據水利署水利防災Youtube直播影像，可以看見昨日美濃溪仍可見橋墩，但一夜大雨過後，堤防上的圖案漸漸被泥流美濃溪水淹沒，直到早上6點多，溪水湍急，一旁民宅顯得岌岌可危，差一點就要淹過橋面，而美濃橋一旁市區路面拉起封鎖線，但仍有民眾冒險涉水而過，還有小黑狗不時亂竄，約莫下午2點40幾分，原本還看得到的市區路上黃色封鎖線也被淹沒。