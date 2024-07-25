昆凌帶孩組公仔「不識周杰倫1款造型」！粉絲狂酸 真實原因曝光
亞洲天王周杰倫（周董）2015年和昆凌結婚後，育有2女1子，生活相當甜蜜，夫妻倆不時也會分享和小孩的互動過程。近日昆凌就PO出影片，看到她和小孩一起拼周杰倫的公仔積木，其中一個是周杰倫在演唱會上穿著黃色衣服，手上拿著笛子的公仔，昆凌笑說，一開始還以為他手上的是雙節棍。沒想到影片曝光，意外被不少粉絲狂酸，但其實周杰倫該場演唱會舉辦時，昆凌年僅11歲，所以不知道也情有可原。
記者朱祖儀／綜合報導
昆凌在小紅書分享影片，透露小孩都放暑假了，所以他們全家人到希臘雅典度假，但因為外面天氣太熱了，所以她決定讓小孩都在房子裡面活動，為了讓小孩遠離電子產品，她還特別準備積木，想要和孩子們一起拼。她也大推，積木是一個很好陪伴孩子的遊戲，因為無論外面天氣如何，都可以和小孩互動，還能消磨時間。
接著昆凌很快就拼完了，原來她這次準備的是周杰倫公仔的積木，她透露最喜歡黃色造型的公仔，不過原以為公仔手上拿的是雙節棍，結果一問才知道是笛子。而周杰倫看到她把積木拼好，也順勢分享自己先前在演唱會上的故事，讓她覺得很有趣。
影片曝光後，部分粉絲狂酸表示「居然不知道，杰倫不會生氣嗎」、「老粉一看就知道是無與倫比演唱會唱〈梯田〉吹笛子那場」、「連無與倫比演唱會都沒看過嗎」、「她不知道周杰倫的演唱會造型，卻是周杰倫的老婆，還真是幸福呢。」但也有人幫忙說話，「那場演唱會昆凌還很小吧，不知道很正常，很多杰迷也是後來考古才知道，當年網路也不普及」、「昆凌為什麼要知道周杰倫每個演唱會的造型，不是每個人都喜歡追星」、「大嫂是老婆，不是歌迷、不是粉絲，只要他們相愛相守就夠了，不熟悉20年前的演唱會造型很正常。」
事實上，周杰倫該造型是出現在「無與倫比」演唱會，當時他在2004年10月開始在台灣開唱，接著到中國大陸、香港、新加坡、美國、馬來西亞、日本等地巡演，一直唱到2006年2月。而昆凌則於1993年出生，演唱會開始時她年僅11歲，如果沒有追星或特別去了解，不知道周杰倫曾在演唱會上吹笛子，確實在情理之中。