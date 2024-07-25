馬刺願給3首輪交易Markkanen！爵士隨隊記者：勇士仍佔據主導地位

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「我告訴你，從我昨天得知的情況來看，金州勇士隊牢牢掌握著促成這筆交易的主導權。目前，這筆交易沒有需要迫切完成的緊迫感，爵士隊將盡可能的拖延下去，」Montemayor在節目上如此說道。
根據NBA規則，爵士若是在8月7日前和Markkanen續約，就只能在下賽季2月7日（交易截止日）當天交易他；若在8月8日之後續約，那Markkanen得等到24-25賽季結束之後，才有資格被球團交易。所以在今年夏天，Markkanen會不會得到他的新合約，將極大程度的影響著交易案的推進。
馬刺願給3首輪 但爵士不想要Keldon Johnson
Montemayor在個人節目《TheMontyShow》中透露，馬刺目前願意給出3個首輪選秀權，但爵士總管Danny Ainge對Keldon Johnson不感興趣。勇士牢牢佔據主導地位，並提供了涉及第三支球隊的報價。
勇士隊此前的報價包括：提供兩個完全不受保護的選秀權以及其他選秀權互換權和一個受保護的選秀權，球員方面可以給出Moses Moody，但想留下Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski，若一定要給出後兩者其中一人，Kuminga可能被放棄。