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馬刺願給3首輪交易Markkanen！爵士隨隊記者：勇士仍佔據主導地位

▲猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen的交易討論，近期似乎沒有太多的新進展，但這樣的局面可能是對金州勇士有利的。根據鹽湖城當地媒體Tim Montemayor的說法，勇士仍掌握著目前該交易案的主導權，可能透過三方交易來促成此事完成。（圖／美聯社／達志影像）
▲猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen的交易討論，近期似乎沒有太多的新進展，但這樣的局面可能是對金州勇士有利的。根據鹽湖城當地媒體Tim Montemayor的說法，勇士仍掌握著目前該交易案的主導權，可能透過三方交易來促成此事完成。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著巴黎奧運即將開幕，NBA市場上的相關消息也相對沉寂下來，猶他爵士明星大前鋒Lauri Markkanen的交易討論，近期似乎沒有太多的新進展，但這樣的局面可能是對金州勇士有利的。根據鹽湖城當地媒體Tim Montemayor的說法，聖安東尼奧馬刺可能給出3個首輪選秀權的報價，但勇士仍掌握著目前該交易案的主導權，可能透過三方交易來促成此事完成。

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勇士掌握著主導權　交易沒有迫切完成的緊迫感

「我告訴你，從我昨天得知的情況來看，金州勇士隊牢牢掌握著促成這筆交易的主導權。目前，這筆交易沒有需要迫切完成的緊迫感，爵士隊將盡可能的拖延下去，」Montemayor在節目上如此說道。

根據NBA規則，爵士若是在8月7日前和Markkanen續約，就只能在下賽季2月7日（交易截止日）當天交易他；若在8月8日之後續約，那Markkanen得等到24-25賽季結束之後，才有資格被球團交易。所以在今年夏天，Markkanen會不會得到他的新合約，將極大程度的影響著交易案的推進。

馬刺願給3首輪　但爵士不想要Keldon Johnson

Montemayor在個人節目《TheMontyShow》中透露，馬刺目前願意給出3個首輪選秀權，但爵士總管Danny Ainge對Keldon Johnson不感興趣。勇士牢牢佔據主導地位，並提供了涉及第三支球隊的報價。

勇士隊此前的報價包括：提供兩個完全不受保護的選秀權以及其他選秀權互換權和一個受保護的選秀權，球員方面可以給出Moses Moody，但想留下Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski，若一定要給出後兩者其中一人，Kuminga可能被放棄。


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