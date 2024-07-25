南投豪雨狂炸！陳有蘭溪水暴漲淹道路 許淑華先撤離這些人
凱米颱風清晨從桃園出海，後續的西南氣流為南投縣山區帶來豪雨，各鄉鎮市都傳出災情，其中信義鄉路面大面積崩塌，不僅陳有蘭溪水暴漲淹過路面，15村竟有14個村傳出道路中斷！縣長許淑華上午到信義鄉、水里鄉勘災，除指示優先撤離慢性病患與孕婦，也呼籲對第一線冒險防救災人員多點鼓勵少些責難。
記者顏幸如／南投報導
許淑華今（25）日一早先到災情嚴重的信義鄉，在省道台21線新中橫公路不斷遇到樹倒、土石阻路及積水深近一個輪胎的險況，終於抵達遭土石泥流阻斷的信義鄉明德村中油加油站附近，勘查陳有蘭溪暴漲及台21線沿線民宅因雨沖刷受損情形，也到水里鄉聽取鄉長葉銘豐簡報，最後回到南投市與市長張嘉哲一起視察軍功橋下低窪地區排水狀況。
許淑華說，上午她打電話給13鄉鎮市長，確認南投各地災害發生情況，從昨天深夜開始，縣府和所有相關單位正在全力排除颱風帶來的災害與不便，目前道路中斷的幾個村在民生物資上不缺乏，且已優先撤離慢性病患與孕婦。
她表示這次凱米風災不像去年卡努颱風般，集中重創仁愛鄉，不只南投全縣普遍傳出大小災情，全台各縣市也一樣疲於奔命防救災，因此特別希望各界對第一線冒險防救災人員，能多些鼓勵少點責難。大家一條心，合力迎戰凱米強颱帶來的嚴峻挑戰。