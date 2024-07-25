凱米颱風害高雄泡水裡！13間百貨「漢神、義大、夢時代」不營業了
凱米颱風襲台，不同於昨（24）天的停班停課，風雨中還有辦法外出覓食，今（25）日南台灣災情嚴重，受到外圍環流影響，南台灣地區包含台南、高雄等地，豪雨狂降，加上逢年度大潮，市區淹水相當嚴重，多處地區連門都出不了。原定今天下午就會營業的百貨公司，政策急轉彎，包含漢神、義大等13家百貨公司改為全天停業一天。
記者周淑萍/綜合報導
南台灣受到凱米颱風外圍環流影響，南台灣地區包含台南、高雄等地，豪雨狂降，加上逢年度大潮，市區淹水災情嚴重，像是高雄一處社區停車場入口竟變瀑布，另外包含台南安南區、高雄仁武、高雄美術館豪宅商圈等地也傳淹水，水深最高達快將路邊停放的機車滅頂，也因為災情嚴重，讓13家百貨公司緊急宣布今下午也不營業，改為整天停業，目前停業百貨名單如下：
1 漢神百貨宣布7.25停業一天
2 漢神巨蛋購物廣場宣布7.25停業一天
3 義享時尚廣場宣布7.25停業一天
4 MLD台鋁宣布7.25停業一天
5 IKEA 宜家家居高雄店宣布7.25停業一天
6 夢時代購物中心宣布7.25停業一天
7 新光三越 高雄左營店 宣布7.25停業一天
8 新光三越 高雄三多店 宣布7.25停業一天
9 SKM Park Outlets 高雄草衙 宣布7.25停業一天
10 大立、大統五福店 宣布7.25停業一天
11 遠東百貨 高雄大遠百 宣布7.25停業一天
12 義大世界購物廣場 宣布7.25停業一天
13 樂購廣場 宣布7.25停業一天