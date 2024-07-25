85度C聯名變種吉娃娃 限量推超萌環保杯手刀快搶

85℃歡慶20週年生日，繼號召全台門市總動員，徵選85℃ SUPER IDOL最佳人氣店員後，又與台灣文創IP變種吉娃娃(GODGWAWA)首度聯名，推出「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，把搞怪的吉佬和外星吉在太空中品味甜點的奇妙場景，印在透明杯身，「吉」具創意又時尚，即日起開放588元加價購，限量5000個，手刀快搶。
記者金武鳯/台中報導
85℃徵選 SUPER IDOL最佳人氣店員，有來自全台門市69名員工參加，初選有逾3萬人投票，累積票數高達23萬票，最後6名入圍者以超高人氣成功突圍，晉級總決賽。即日起至8月1日進行六強爭霸賽，歡迎民眾線上票選喜愛選手，勇奪第一的人氣店員可獲獎金五萬元。
人氣店員票選活動強強滾，戰況激烈。接著上檔的聯名變種吉娃娃超萌環保杯，光看杯身上吉娃娃的呆萌樣，就能讓消費者甜蜜愉悅。變種吉娃娃是台灣文創界的新星， 外型是一隻逗趣的吉娃娃，Q軟身體能自由變形，有時還會化身為各式各樣的動物，超級卡哇伊，深受年輕人喜愛。
歡慶20週年慶，85˚C特地與變種吉娃娃跨界合作，以「甜蜜的吉幻世界」為主題，推出限量「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，將變種吉娃娃在太空中享受甜點的夢幻情景搬上吸管杯。夢幻天空藍的上杯蓋，搭配透明杯身，上頭印有身穿太空衣，頭戴太空帽的太空吉，漫步宇宙悠閒品嘗咖啡與蛋糕萌樣，光看就油生歡樂喜感。
即日起於85˚C全台門市消費任一商品，即可加價購「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」，加價金額588元 (市價829元)。700ml大容量設計，絕佳密封效果防止飲品溢漏，寬口徑吸管可360˚隨意旋轉，輕鬆吸吮珍珠等配料，還有外出攜帶方便的矽膠提帶，實用又亮眼，讓人愛不釋手。全台限量5000個，喜歡的要手刀快搶。