政壇台語大神合體胡瓜！他看楊丞琳照片認成「素還真」 全場笑翻
綜藝天王胡瓜跨足網路節目，開設了Youtube頻道《下面一位》，吸引大批粉絲關注，訂閱數不斷攀升，在上週發佈體驗退休生活的影片後，因為勇敢跨出舒適圈嘗試新事物的精神，獲得許多好評！而在今（25）日發布最新影片，邀請到「政壇台語大神」謝龍介，兩人用台語交流，還玩了小遊戲，沒想到謝龍介在玩遊戲時，看著楊丞琳的照片竟脫口說是「新版素還真（霹靂布袋戲的角色）」，各種逗趣互動，讓網友們看了都笑翻。
記者洪生儒／綜合報導
胡瓜的Youtube頻道《下面一位》在25日發佈了新影片，邀請到「政壇台語大神」謝龍介來當嘉賓，胡瓜非常好奇謝龍介也進軍網路，平常跟年輕人都聊些什麼，謝龍介則表示：「三分之一政治、三分之一生活、三分之一美食。」並提到自己在直播中也接受網友call in，蠻喜歡跟觀眾聊聊天，不過他也透露：「最近第一次封鎖網友，因為對方騷擾到其他粉絲，影響其他看直播的人。」踩到謝龍介的底線，於是他便毫不猶豫的封鎖該網友。
此外，胡瓜也很佩服謝龍介的台語能力，在節目中開啟了台語小教室的環節，而被稱為「閩南語之神」的謝龍介每道題目也都答對，讓胡瓜感到相當欽佩。後來兩人玩起了小遊戲，考驗謝龍介對演藝圈的藝人們認識多少，第一張照片顯示出來是楊丞琳，謝龍介看到愣了一下說：「這是新版素還真。」逗得全場笑翻，接著看到來自南韓的啦啦隊女神李多慧的照片，謝龍介也是遲遲認不出來，一聽到答案後就笑著對胡瓜說：「你多會我都不會。」難得出現謝龍介不會的題目，讓胡瓜開心表示：「終於考倒了！」
而胡瓜也好奇向謝龍介討教，競選或舉辦活動時，在舞台上要怎麼讓現場氛圍熱絡起來？謝龍介則表示：「氣勢才是最重要的！」便直接在現場示範起來，甚至幫《下面一位》做宣傳，大聲喊道：「這部片如果破百萬，胡瓜就脫衣服給你看！」逗得胡瓜笑到不行。