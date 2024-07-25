凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風假明天會放嗎？凱米颱風「最新風雨預估」出爐　10縣市達標

▲凱米颱風暴風圈持續接觸台灣本島眾多縣市陸地，中央氣象署下午4時也公布的重要指標「風雨預估」。（圖／記者陳明安攝）
▲凱米颱風暴風圈持續接觸台灣本島眾多縣市陸地，中央氣象署下午4時也公布的重要指標「風雨預估」。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（25）日移動到台灣海峽，明（26）日還會不會再放颱風假？根據中央氣象署下午4時公布的重要指標「風雨預估」，明天「雨量」台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東，皆達「部分停班停課」標準，「風力」則有連江、澎湖、金門達颱風假標準，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

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據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲針對凱米颱風，明天「雨量」台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東，皆達「部分停班停課」標準。（圖／中央氣象署）
▲針對凱米颱風，明天「雨量」台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東，皆達「部分停班停課」標準。（圖／中央氣象署）
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月25日20時至7月26日20時）預估雨量中，有7縣市接近或已經達標，可能實施停班停課作業，預估雨量最多的區域在，嘉義縣山區、高雄和屏東山區，24小時就會有300至490毫米，台中、南投和台南山區也有200至340毫米；平地部分，嘉義至屏東各縣市的200至340毫米最多。

風力部分，明日上午6時至上午12時，僅有連江、澎湖、金門「平均風6至7級、陣風9至10級」達標，苗栗以北縣市「平均風落在3至4級、陣風5至6級」，台中以南「平均風4至5級、陣風6至7級」均未達標。

▲針對凱米颱風，「風力」僅有連江、澎湖、金門達颱風假標準。（圖／中央氣象署）
▲針對凱米颱風，「風力」僅有連江、澎湖、金門達颱風假標準。（圖／中央氣象署）

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