颱風假明天會放嗎？凱米颱風「最新風雨預估」出爐 10縣市達標
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）今（25）日移動到台灣海峽，明（26）日還會不會再放颱風假？根據中央氣象署下午4時公布的重要指標「風雨預估」，明天「雨量」台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東，皆達「部分停班停課」標準，「風力」則有連江、澎湖、金門達颱風假標準，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
記者張志浩／綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
針對凱米颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（7月25日20時至7月26日20時）預估雨量中，有7縣市接近或已經達標，可能實施停班停課作業，預估雨量最多的區域在，嘉義縣山區、高雄和屏東山區，24小時就會有300至490毫米，台中、南投和台南山區也有200至340毫米；平地部分，嘉義至屏東各縣市的200至340毫米最多。
風力部分，明日上午6時至上午12時，僅有連江、澎湖、金門「平均風6至7級、陣風9至10級」達標，苗栗以北縣市「平均風落在3至4級、陣風5至6級」，台中以南「平均風4至5級、陣風6至7級」均未達標。