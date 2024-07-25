Energy開唱前爆酬勞內鬥「坤達要拿一半？」　相信音樂回應了

雷艾美和KID破浪「船頭竟成90度」！她強忍淚水　親吐內心恐懼

▲雷艾美和KID同艘船出海，遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直，她上岸時只能強忍哽咽不敢哭，不想要就此認輸。（圖／三立、華視提供）
▲雷艾美和KID同艘船出海，遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直，她上岸時只能強忍哽咽不敢哭，不想要就此認輸。（圖／三立、華視提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

雷艾美一向給外界陽光愛運動的形象，近來她加入冒險實境節目《上船了各位！》，挑戰從花蓮划獨木舟到石垣島，這對她來說卻無疑是嚴峻考驗，她和KID同艘船出海時，遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直，導致雷艾美上岸時已經嚇到腿軟，卻只能強忍哽咽不敢哭，不想要就此認輸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／三立、華視提供）
▲KID（後）認識雷艾美（前）很久，主動和對方一隊。（圖／三立、華視提供）
KID認識雷艾美很久，因此很了解對方，前兩集他主動跟艾美搭成一組，破浪時他在後坐嘴巴沒停過，不停鼓勵雷艾美，希望能教她如何破浪，並強力用自己核心力量穩住船，不使其翻船。艾美常常撒嬌罵KID，但KID說如果她翻船掉下水，絕對會救她，她的頭如果沒有出水面，他就會在水下不會上來。

然而在雙人搭配破浪衝出去時，KID坐雷艾美後面，他們那艘船意外遇到超高的浪，幾乎讓船頭成為90度垂直的海盜船，因此雷艾美破浪時非常害怕被浪壓進水裡，第一次持槳破浪就被大浪淹沒，上岸後她嚇到腿軟，強忍淚水就是不願認輸。

▲（圖／三立、華視提供）
▲雷艾美（右一）有深層幽閉恐懼症，卻還是挑戰突破自己。（圖／三立、華視提供）
雷艾美有深層幽閉恐懼症，她表示從國小開始常常會做同一個惡夢，夢到自己被關在一個箱子裡，箱子外又套一個箱子封起來，然後被踢進一台電梯裡關起門，雷艾美也確實很害怕密閉空間，無法待在沒有窗戶的房間、潛水也怕被面鏡罩住無法呼吸，雖然在節目《上山下海過一夜》中常見雷艾美潛水，但其實她適應了很久，害怕到水裡會感覺被封閉起來的感覺，都參與外景快十年了，最近才考過水肺證照。

有一次比較嚴重的是雷艾美跟家人一起玩水上漂步行球，一進到球裡面，她就很害怕沒有空氣，發瘋大叫要出來，「其實我對平靜海域不會恐懼，也非常喜歡划船運動，但應該是害怕沒有空氣，很怕獨木舟落水之後我無法順利脫困出來。」

不分晝夜划船60hrs！鍾瑶帶傷上陣　雷艾美許生日願望：登石垣島

《上船了》公海撿到龍涎香！KID驚：價值破千萬　錄節目大走心

《上船了》獨木舟橫渡石垣島！爆郭泓志體力不支假划　三立怒發聲

郭泓志《上船了》被爆私找工作人員表達不滿　好勝心強狂練划船

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生