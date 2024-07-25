雷艾美和KID破浪「船頭竟成90度」！她強忍淚水 親吐內心恐懼
雷艾美一向給外界陽光愛運動的形象，近來她加入冒險實境節目《上船了各位！》，挑戰從花蓮划獨木舟到石垣島，這對她來說卻無疑是嚴峻考驗，她和KID同艘船出海時，遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直，導致雷艾美上岸時已經嚇到腿軟，卻只能強忍哽咽不敢哭，不想要就此認輸。
記者吳昕蓓／綜合報導
KID認識雷艾美很久，因此很了解對方，前兩集他主動跟艾美搭成一組，破浪時他在後坐嘴巴沒停過，不停鼓勵雷艾美，希望能教她如何破浪，並強力用自己核心力量穩住船，不使其翻船。艾美常常撒嬌罵KID，但KID說如果她翻船掉下水，絕對會救她，她的頭如果沒有出水面，他就會在水下不會上來。
然而在雙人搭配破浪衝出去時，KID坐雷艾美後面，他們那艘船意外遇到超高的浪，幾乎讓船頭成為90度垂直的海盜船，因此雷艾美破浪時非常害怕被浪壓進水裡，第一次持槳破浪就被大浪淹沒，上岸後她嚇到腿軟，強忍淚水就是不願認輸。
雷艾美有深層幽閉恐懼症，她表示從國小開始常常會做同一個惡夢，夢到自己被關在一個箱子裡，箱子外又套一個箱子封起來，然後被踢進一台電梯裡關起門，雷艾美也確實很害怕密閉空間，無法待在沒有窗戶的房間、潛水也怕被面鏡罩住無法呼吸，雖然在節目《上山下海過一夜》中常見雷艾美潛水，但其實她適應了很久，害怕到水裡會感覺被封閉起來的感覺，都參與外景快十年了，最近才考過水肺證照。
有一次比較嚴重的是雷艾美跟家人一起玩水上漂步行球，一進到球裡面，她就很害怕沒有空氣，發瘋大叫要出來，「其實我對平靜海域不會恐懼，也非常喜歡划船運動，但應該是害怕沒有空氣，很怕獨木舟落水之後我無法順利脫困出來。」