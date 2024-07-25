印度廉航新制！女性乘客訂機票「可查詢鄰座性別」 以避開男性
印度廉航「靛藍航空」（IndiGo Airlines）8月即將上線新功能，女性乘客在選擇航班座位時能夠查詢鄰座乘客的性別，這也意味著，若女性乘客不想要坐在男性乘客旁邊，可以主動挑選旁邊是女性乘客的座位。而男性乘客在選擇航班座位時，則無法查詢鄰座乘客的性別。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，靛藍航空是印度最大的航空公司之一，每天營運2000多架次國內與國際線航班。靛藍航空表示，這項專屬於女性乘客的新功能，符合公司「#GirlPower」的精神，並可為女性乘客帶來更舒服的旅行體驗。
《CNN》報導指出，靛藍航空並未說明開放女性乘客查詢鄰座乘客性別的原因，但美國聯邦調查局（FBI）今年4月曾針對發生在飛機上的性犯罪發布一份調查報告，FBI於2023年一共立案調查96起機上性侵犯罪，犯罪手法通常是不當的肢體碰觸與觸摸，通常加害者是男性，女性與無人陪伴的未成年人則是受害者。
而根據《每日郵報》報導，在印度，交通運輸工具將男女乘客分開的情況並不少見，許多印度火車設有女性專用車廂。靛藍航空曾進行一項調查，詢問女性乘客獲得什麼服務會讓她們的旅行更舒適，結果顯示女性乘客認為鄰座同是女性能帶來更佳旅遊體驗。
※【NOWnews 今日新聞
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