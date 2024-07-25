南部大淹水特斯拉當船開！視線全擋住超離譜　馬斯克、官方建議曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「Next逆襲」今天發布許多高雄地區淹水的災情畫面，包括有多輛車子泡在水中，也有許多機車根本慘遭滅頂，根本不要說上路，連牽著機車都有困難，甚至淹水嚴重到還有汽車直接整台飄起來撞到民宅柱子等等，災情不間斷。
其中一部影片，一名電動車特斯拉車主駕駛行經嚴重的淹水區，雨刷即便已經開到最快速度，但根本來不及撥開迎來的水花，從影片可以看出，駕駛幾乎看不到前方行車視線，途中還與一台計程車擦身而過，所幸沒有造成碰撞，副駕駛也直呼：「你有沒有看到路？」駕駛則回答「看不到啊！」畫面可以說是險象環生。
不少網友看到影片之後紛紛表示「這也能開啊？中間差點撞到計程車，好險有反應過來」、「好奇這樣特斯拉的電池不會壞掉嗎？」、「買特斯拉是不是賺到了？還可以當船還怎樣的」、「這樣也能開也太扯.....感覺電池會爛掉耶！」
特斯拉可在水上開？馬斯克曾給答案 官方處理SOP曝光
然而許多人擔心特斯拉是否真的能在水上開？答案其實是「可以的」！不過事後一定要有相對應的SOP進行處理。中國大陸特斯拉客服團隊指出「特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天出行，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通行」；特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾表示「Model S可以像船一樣在水上漂一段時間，同時透過車輪前進，只是我們絕對不建議這樣做！」
那麼雖然特斯拉可以在水上開，也相對油車不怕泡水，但只要經過淹水災害後，官方還是有其建議SOP處理程序！特斯拉官方表示「如果車輛長時間泡水時，請車主在車輛不再泡水後，比照發生事故的相同處理方式來處理，並且聯絡保險公司，在授權維修店進行檢查前，請勿嘗試操作車輛，安全地拖動或移動車輛，使其距離建築物或其他可燃物。」而官方也同樣不建議車主「涉水行駛」，如果有涉水駕駛的情況，也要回到原廠進行檢查。
而據《聯合新聞網》報導，電動車專家小武也提醒：「電車底盤是一格格的電瓶和發電機，涉水行駛時間久，將來可能有電瓶潮濕短路起火問題，國內外曾有電車無故自燃意外，應是電瓶潮濕引起」。因此即便特斯拉電池有嚴格的防水等級，還是不建議把電動車當水陸車使用，以免將來發生危險或花大錢維修哦！