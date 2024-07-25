凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

凱米颱風尾發威！福壽山「最高海拔露營區」鏡頭君晃爆　眾喊加油

▲凱米颱風來襲，位於台中海拔2574公尺的福壽山農場，鏡頭君昨晚一度因山上停電失去畫面，今日一早緊急恢復連線。（圖／翻攝自YT「福壽山農場即時影像」）
▲凱米颱風來襲，位於台中海拔2574公尺的福壽山農場，鏡頭君昨晚一度因山上停電失去畫面，今日一早緊急恢復連線。（圖／翻攝自YT「福壽山農場即時影像」）

記者賴禹妡／綜合報導

凱米颱風（Gaemi）今（25）日凌晨0時登陸台灣，暴風圈替全台帶來強勁風雨，昨日下午5時許台東三仙台鏡頭君甚至撐不住風雨陣亡，位於台中海拔2574公尺的福壽山農場，鏡頭君昨晚也一度因山上停電失去畫面，今日一早緊急恢復連線，讓福壽山農場小編憂喊「最高海拔露營區鏡頭君～您要撐住啊！」而武陵農場小編也轉發溪水暴漲實況，表示：「觀魚臺七家灣溪溪水都狂怒了起來。」

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福壽山農場粉專小編今日發文，透露昨晚山區大停電，導致鏡頭失去畫面，讓他擔憂喊「最高海拔露營區鏡頭君～您要撐住啊！」今日一早鏡頭君趕緊恢復連線，小編表示颱風尾帶來的風雨劇烈，「害露營區的鏡頭君晃成這樣子」，即時影像也可見山上風和雨勢仍然相當強勁，因此特別提醒大家，颱風期間避免進入山區、溪流、海邊。

▲（圖／翻攝自YT「福壽山農場即時影像」）
▲昨晚山區因凱米颱風大停電，導致福壽山農場鏡頭君失去畫面，一早趕緊恢復連線，劇烈風雨讓鏡頭君不斷搖晃。（圖／翻攝自福壽山農場臉書粉專）
而福壽山農場鏡頭君拍到園區內停放2台車輛，小編也解釋那是露營區員工的車子，遊客均已在颱風來襲前勸退下山。鏡頭君努力轉播即時風雨情況，引來不少網友熱議「鏡頭君辛苦了」、「任憑風吹雨打鏡頭君永遠挺住」、「三仙台已經放假去了」。

此外，武陵農場小編透露，農場今日仍維持休園，目前狀況一切安好，只是雨量稍大了些，「觀魚臺七家灣溪溪水都狂怒了起來。」影片中可見，水流湍急又來勢洶洶，溪水暴漲畫面驚人，不少人驚喊「第一次看到這麼猖狂的七家灣溪溪水」、「這次櫻鮭都被沖光光了」。

▲（圖／翻攝自武陵農場臉書粉專）
▲武陵農場小編透露，凱米颱風導致觀魚臺七家灣溪溪水暴漲，畫面相當驚人。（圖／翻攝自武陵農場臉書粉專）

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