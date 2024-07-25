颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

台電6000同仁拚復電99%　偏鄉微型電網「發功」成避難所

▲台電派出6000同仁拚25日晚上復電99%。圖為台電新竹區處25日上午11時新竹縣橫山鄉油羅幹樹木傾倒壓線搶修。（圖／台電提供）
▲台電派出6000同仁拚25日晚上復電99%。圖為台電新竹區處25日上午11時新竹縣橫山鄉油羅幹樹木傾倒壓線搶修。（圖／台電提供）

記者許家禎／台北報導

因應凱米颱風帶來強風暴雨席捲全台，截至今（25）日下午3時，造成全國累計曾停電超過70萬戶，台電全國已出動超過6000人持續搶修，至今修復近62萬戶、復電率逾87%。上午經濟部長郭智輝特別前往台電視察中央電力調度中心及第一線搶修區處，提醒台電同仁搶修安全第一。台電表示，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修等少部分地區，其餘停電都將努力於今晚復電，目標復電率99%。

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經濟部長郭智輝今日上午前往台電視察中央電力調度中心及台北市區營業處視察颱風期間電力調度及第一線颱風搶修復電情況，現場由台電董事長曾文生及總經理王耀庭陪同，郭智輝表示，感謝台電同仁不眠不休為了減少颱風帶來不便的努力，現場也提醒台電同仁搶修要以安全第一。

台電指出，截至今日下午3時，全國曾停電戶數累計達708,515 戶，其中已修復619,922 戶（逾87%），88,593戶待搶修，包括高雄市24,305戶、台南市13,720戶、嘉義縣10,003戶、屏東縣9,470戶、雲林縣5,739戶、新北市5,111戶等。

台電指出，在確保可搶修的安全情況下，持續全國動員搶修。因應颱風影響南移，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處共14班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。

台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電除將隨時待命，於道路交通狀況排除立即投入搶修，近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電將持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉。

▲台電2023年底在嘉義阿里山里佳部落設置防災型微電網，此次發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求。（圖／台電提供）
▲台電2023年底在嘉義阿里山里佳部落設置防災型微電網，此次發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求。（圖／台電提供）
如曾於2009年莫拉克風災（八八風災）因道路中斷無法搶修，導致停電達一個月的嘉義阿里山里佳部落，台電去年底於達邦國小里佳分校完成設置防災型微電網，此次風災發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以安全等待後續生活機能恢復。

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