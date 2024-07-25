台電6000同仁拚復電99%　偏鄉微型電網「發功」成避難所

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台電指出，截至今日下午3時，全國曾停電戶數累計達708,515 戶，其中已修復619,922 戶（逾87%），88,593戶待搶修，包括高雄市24,305戶、台南市13,720戶、嘉義縣10,003戶、屏東縣9,470戶、雲林縣5,739戶、新北市5,111戶等。
台電指出，在確保可搶修的安全情況下，持續全國動員搶修。因應颱風影響南移，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處共14班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。
台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電除將隨時待命，於道路交通狀況排除立即投入搶修，近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電將持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉。
如曾於2009年莫拉克風災（八八風災）因道路中斷無法搶修，導致停電達一個月的嘉義阿里山里佳部落，台電去年底於達邦國小里佳分校完成設置防災型微電網，此次風災發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以安全等待後續生活機能恢復。
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