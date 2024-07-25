李多慧跳應援舞「大破音」！遭小S酸：是不是有喝酒 完整片段曝
從樂天女孩跳槽到味全龍，成為「小龍女」的韓籍啦啦隊女神李多慧，在來台以後一舉一動都成話題，更憑藉著漂亮的臉蛋、精湛的舞蹈實力，以及她反差的豪爽性格，收穫大票粉絲，但李多慧雖然是許多人心目中的女神，不過也多少會有出糗的時候，日前李多慧參加綜藝節目錄影，被主持人小S要求跳一段應援舞蹈，沒想到李多慧在喊出「加油」時竟大破音，讓全場笑翻，而李多慧則是掩面跌坐在椅子上，大喊：「再一次！再一次可以，我真的可以真的！」
記者施以慧／綜合報導
李多慧日前登上由小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，在球員出場時，被小S要求跳應援舞蹈，而李多慧也起身準備大展身手，前段舞蹈非常可愛，沒想到下1秒李多慧在喊出：「加油！」卻大破音，而她也在呆看鏡頭1秒後掩面坐下，讓主持人嗨翻！
小S跟派翠克對此大聲嘲笑：「破音嗎！你是真的李多慧嗎？你怎麼跟我在電視上看到的不一樣」、「多慧，你還好嗎？怎麼搞的啊！」隨著兩人的調侃，也讓全場來賓笑翻，而李多慧也羞愧表示：「再一次！再一次可以，我真的可以真的！」但最後在重新跳了1次以後，還是掩不住尷尬跌坐在椅子上。
沒想到在其他球員出場時，李多慧又被要求上台應援，而李多慧在跳完應援舞以後還發出撒嬌的聲音：「嗯～啊～」讓小S傻眼：「我覺得今天李多慧不對勁。」後面還將她拉到一旁喊：「你跟姐講，你剛上場前是不是有喝酒？」讓來賓再一次哄堂大笑。