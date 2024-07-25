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颱風天中1000萬！7-11共「14名百萬富翁」　5、6月統一發票快對獎

▲財政部5-6月統一發票開獎，7-11開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。 （圖／記者林調遜攝）
▲財政部5-6月統一發票開獎，7-11開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。 （圖／記者林調遜攝）

記者黃韻文／綜合報導

颱風天快對5、6月統一發票，或許你就是千萬幸運兒！統一發票5、6月中獎號碼今（25）日出爐，7-11共開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共創造14名百萬富翁，而千萬得主只花了125元買生活用品就一夜致富。

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財政部今（25）日公布2024年5-6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN有1位消費者獲得千萬大獎，這名幸運兒在桃園市中壢區的政群門市，花了125元購買生活用品。

▲財政部5-6月統一發票開獎，7-11開出1張千萬特別獎、5張2百萬特獎、8張雲端發票專屬獎1百萬，共有14名百萬富翁。 （圖／業者提供）
▲財政部5-6月統一發票開獎，7-11共有14名百萬富翁。 （圖／業者提供）
另外5位獲得2百萬特獎：
◾新北市新莊區的龍安門市，購買92元的統一瑞穗鮮乳

◾新北市土城區的廷寮門市，購買69元的統一純喫茶、鮮食

◾新北市新莊區的莊龍門市，購買42元的鮮食

◾高雄市鳥松區的新鳳松門市，購買35元的統一麵包

◾高雄市楠梓區的校和門市，購買220元的生活用品

8位雲端發票專屬獎百萬得主：
◾新北市蘆洲區的民仁門市，購買48元的零食

◾彰化縣北斗鎮的斗金門市，購買196元的飲料、生活用品

◾新北市板橋區的新海門市，購買68元的鮮食、茶葉蛋

◾台北市信義區的信福門市，購買23元的麵包

◾嘉義市東區的臻暉門市，購買25元的統一麥香飲料

◾台中市中區的鑫中華門市，購買45元的CITY CAFÉ

◾高雄巿左營區的瑞福門市，購買114元的零食、CITY CAFE、飲料

◾桃園市平鎮區的比利門市，購買72元的統一瑞穗鮮乳、鮮食

🟡113年5月、6月統一發票獎號

特別獎號碼：86396830
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：53267964
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼： 39635796、98978859、55566054
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看，拼颱風天中千萬致富！（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看，拼颱風天中千萬致富！（圖／NOWnews社群中心製表）

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