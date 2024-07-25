颱風天中1000萬！7-11共「14名百萬富翁」　5、6月統一發票快對獎

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另外5位獲得2百萬特獎：
◾新北市新莊區的龍安門市，購買92元的統一瑞穗鮮乳
◾新北市土城區的廷寮門市，購買69元的統一純喫茶、鮮食
◾新北市新莊區的莊龍門市，購買42元的鮮食
◾高雄市鳥松區的新鳳松門市，購買35元的統一麵包
◾高雄市楠梓區的校和門市，購買220元的生活用品
8位雲端發票專屬獎百萬得主：
◾新北市蘆洲區的民仁門市，購買48元的零食
◾彰化縣北斗鎮的斗金門市，購買196元的飲料、生活用品
◾新北市板橋區的新海門市，購買68元的鮮食、茶葉蛋
◾台北市信義區的信福門市，購買23元的麵包
◾嘉義市東區的臻暉門市，購買25元的統一麥香飲料
◾台中市中區的鑫中華門市，購買45元的CITY CAFÉ
◾高雄巿左營區的瑞福門市，購買114元的零食、CITY CAFE、飲料
◾桃園市平鎮區的比利門市，購買72元的統一瑞穗鮮乳、鮮食
🟡113年5月、6月統一發票獎號
特別獎號碼：86396830
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：53267964
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼： 39635796、98978859、55566054
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。