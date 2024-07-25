凱米颱風來襲　黃偉哲視察抽水站工程　盼助民擺脫淹水之苦

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水利局指出，該站在這次風災試運轉，抽出約兩萬噸的水，有效協助排除此區積水，因此目前南區並未發生積淹水。此外，轄內64座抽水站及492台大型移動式抽水機全力投入防颱，其中477台抽水機已預佈於易積淹水地區，而接近完工的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」與「台南市永康區鹽洲抽水站新建工程」已有部分機組亦投入防汛應變，預計可增加33CMS的抽水量。
水利局也說，昨（24）日至今日12時15分，共有安平、永康分洪等62座抽水站啟動抽水約1240萬噸，約4,960座國際標準游泳池的水量，直逼一座白河水庫容量。
另為降低積淹水風險，除啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池協助滯洪外，也提前將北安商60滯洪池及停20抽水站前池啟用協助滯洪。此外永康分洪道、港尾溝分洪道也發揮功效，加速排水，降低永康區王行里、蔦松里及三民里；仁德區保安工業區及嘉南藥理大學一帶淹水風險，尤其新化C幹線尚未完工，也提前開孔分流，已發揮初步功效，減緩新化區信義路積淹水。
水利局也籲請市民朋友多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請民眾協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。