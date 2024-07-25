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路跑／訓練家們集合！寶可夢路跑開放報名　報名、賽事資訊一次看

▲「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」將自10 月起，分別在新北、台中、高雄3地登場，是熱愛寶可夢的粉絲們不能錯過的活動之一。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」將自10 月起，分別在新北、台中、高雄3地登場，是熱愛寶可夢的粉絲們不能錯過的活動之一。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

訓練家們集合！「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」於今（25）日起開放報名，將自10月起分別在北、中、南3地盛大開跑，活動時間及地點分別為10月27日在高雄時代大道、11月17在 新北大都會公園以及11月24日在台中中央球場

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賽事官方表示，本次活動由官方授權，報名所贈送的物資包，都包含精美設計的皮卡丘紀念T恤、寶可夢週邊商品以及皮卡丘與精靈球造型完賽獎牌。且在賽道上奔跑的途中，還可能遇到寶可夢立牌等著訓練家打卡。

另外，會場內容也同樣精采，不只與皮卡丘相見歡，更打造了多樣的裝置拍照點留下難忘回憶、主題遊戲互動攤位挑戰自我等豐富內容，讓訓練家們近距離感受寶可夢的魅力。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次寶可夢路跑的報名、賽事相關資訊：


📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」賽事資訊：


🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-高雄場

活動時間：2024年10月27日（星期日）06:30-10:00

活動地點：高雄市前鎮區時代大道（成功二路-中華五路）

路跑長度：4公里

活動網址：全統運動報名網


🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-新北場

活動時間：2024年11月17日（星期日）06:30~16:00

活動地點：新北市三重區新北大都會公園（近熊猴森樂園草坪）

路跑長度：3.5公里

活動網址：全統運動報名網


🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-台中場

活動時間：2024年11月24日（星期日）06:00~09:30

活動地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）

路跑長度：3.5公里

活動網址：全統運動報名網


📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名資訊：

2024年寶可夢路跑共有北、中、南3場，但統一報名時間都為7月25日至8月20日，若額滿將提前截止報名。此外，若參賽者在8月8日前完成報名繳費，將能夠免費獲得超可愛的「皮卡丘可愛手機背夾」，不過名額有限，額滿將立即截止

▲「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名時間為7月25日至8月20日，若參賽者在8月8日前完成報名繳費，將能夠免費獲得超可愛的「皮卡丘可愛手機背夾」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名時間為7月25日至8月20日，若參賽者在8月8日前完成報名繳費，將能夠免費獲得超可愛的「皮卡丘可愛手機背夾」。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名物資包：

此次寶可夢路跑在報名類型上共分為2組，分別為「寶可夢訓練家基礎組」以及「寶可夢大師訓練組」，「寶可夢訓練家基礎組」報名費用1280 元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、精靈球造型槌、寶可夢造型浴巾、寶可夢集換式卡牌遊戲。

▲「寶可夢訓練家基礎組」報名費用1280 元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、精靈球造型槌、寶可夢裁型浴巾、寶可夢集換式卡牌遊戲。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「寶可夢訓練家基礎組」報名費用1280 元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、精靈球造型槌、寶可夢造型浴巾、寶可夢集換式卡牌遊戲。（圖／翻攝自全統運動報名網）
而「寶可夢大師訓練組」報名費用則為2080元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、寶可夢集換式卡牌遊戲之外，還贈精靈球抱枕毯、輕量後背包、造型軟地墊。

▲「寶可夢大師訓練組」報名費用則為2080元，包含皮卡丘上衣上衣、棒球帽、寶可夢集換式卡牌遊戲之外，還贈精靈球抱枕毯、輕量後背包、造型軟地墊。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「寶可夢大師訓練組」報名費用則為2080元，包含皮卡丘上衣上衣、棒球帽、寶可夢集換式卡牌遊戲之外，還贈精靈球抱枕毯、輕量後背包、造型軟地墊。（圖／翻攝自全統運動報名網）

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