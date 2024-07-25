路跑／訓練家們集合！寶可夢路跑開放報名　報名、賽事資訊一次看

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另外，會場內容也同樣精采，不只與皮卡丘相見歡，更打造了多樣的裝置拍照點留下難忘回憶、主題遊戲互動攤位挑戰自我等豐富內容，讓訓練家們近距離感受寶可夢的魅力。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次寶可夢路跑的報名、賽事相關資訊：
📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」賽事資訊：
🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-高雄場
活動時間：2024年10月27日（星期日）06:30-10:00
活動地點：高雄市前鎮區時代大道（成功二路-中華五路）
路跑長度：4公里
活動網址：全統運動報名網
🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-新北場
活動時間：2024年11月17日（星期日）06:30~16:00
活動地點：新北市三重區新北大都會公園（近熊猴森樂園草坪）
路跑長度：3.5公里
活動網址：全統運動報名網
🏃「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」-台中場
活動時間：2024年11月24日（星期日）06:00~09:30
活動地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）
路跑長度：3.5公里
活動網址：全統運動報名網
📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名資訊：
2024年寶可夢路跑共有北、中、南3場，但統一報名時間都為7月25日至8月20日，若額滿將提前截止報名。此外，若參賽者在8月8日前完成報名繳費，將能夠免費獲得超可愛的「皮卡丘可愛手機背夾」，不過名額有限，額滿將立即截止。
📌「2024 Pokemon Run 寶可夢路跑」報名物資包：
此次寶可夢路跑在報名類型上共分為2組，分別為「寶可夢訓練家基礎組」以及「寶可夢大師訓練組」，「寶可夢訓練家基礎組」報名費用1280 元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、精靈球造型槌、寶可夢造型浴巾、寶可夢集換式卡牌遊戲。
而「寶可夢大師訓練組」報名費用則為2080元，包含皮卡丘上衣、棒球帽、寶可夢集換式卡牌遊戲之外，還贈精靈球抱枕毯、輕量後背包、造型軟地墊。