貝克漢曾偷吃女助理！結婚25週年戶外恩愛照曝 貝嫂亮鴿子蛋鑽戒
「足球金童」大衛貝克漢與「貝嫂」維多利亞1999年結婚，婚後育有3子1女，每個孩子都繼承了神一般的基因，在外型上又帥又美麗！曾外遇女助理蕾貝嘉露絲被逮的貝克漢，月初歡慶25週年結婚紀念日，近日夫妻倆又同遊法國度假，貝嫂手上戴著一顆超大「鴿子蛋」鑽戒，疑似是老公送的大禮。
記者黃雅琪／綜合報導
據悉，貝克漢與維多利亞結婚25年以來，送過她大約20枚華麗鑽戒，每一款都有特殊的款式和切割設計，因此維多利亞也常被外媒拍到手上不停更換鑽戒的照片。昨日，貝克漢在Instagram發文，透露與愛妻維多利亞兩人正在法國度假、品嚐美食，展現夫妻倆甜蜜幸福的生活。
從貝克漢發布的甜蜜合照當中可以發現，兩人準備享用一場戶外美食饗宴，貝克漢身穿白色上衣負責掌鏡，一旁的維多利亞身穿黑色細肩帶服裝，露出纖細肩頸線條，左手繞過貝克漢脖子宣示主權；值得注意的是，她的左手無名指戴著一顆巨型「鴿子蛋」鑽戒，閃耀無限光芒！餐桌上還擺了一款愛馬仕Mini Kelly包包，炫富意味十足。
貝克漢與維多利亞如今能過上幸福的婚姻生活，其實早年也曾經歷過婚變風波；2023年10月播出的貝克漢紀錄片《BECKHAM》，夫妻倆在片中親自揭開不堪往事，提到2004年貝克漢出軌私人助理蕾貝嘉露絲，事後他為了彌補錯誤，不停贈送維多利亞鑽戒、奢侈品以及豪宅，她最終選擇原諒偷腥夫，繼續維持婚姻。