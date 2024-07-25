颱風天「台南狗大隊」集體巡邏！在地人揭真相：不要再說很可愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這一群我也遇過耶，真的超大一群」、「汪汪巡邏隊啦！」、「牠們是不是也在找躲雨的地方呢？」、「路上看到會嚇死， 這種一整群到處跑的八成領域性很強， 一台機車還是小孩老人路過就慘了」、「這看到會很害怕吧，而且還是浪狗的話....不一定沒有攻擊性。」
在地人出面揭真相！內幕曝：不要再說可愛
然而有不少台南在地人對於該群「狗狗大軍」卻無奈表示：「這是有人養的其中幾隻都有帶項圈，上禮拜跑來我們家巷子攻擊浪貓，有兩隻幼幼貓已經送走了....」、「又來了，有人專門訓養獵殺貓的，聽號令行動，特別挑下雨天」、「不要再說很可愛好嗎？一堆棄養的人又不結紮....大量繁殖又有地域性聚集，攻擊人事件頻傳」、「這應該要通報一下吧...數量有點多到太可怕。」
事實上，台南這種成群結隊的浪狗非常常見，過去也經常傳出追人車事件，動保處其實從2022年開始，就有在會追人車流浪狗項圈上加掛30公分長鐵管甚至水桶，希望能妨礙流浪狗行動，進而改變追人車習性，同時舉辦多場愛心餵養人士說明會積極溝通，希望減少犬隻地域性群聚，矯正攻擊行為。
而台南同時也是第一個首創為流浪狗帶「矯正器」的縣市！動保處表示，該政策為妥善處理流浪動物的方式之一，絕育回置政策讓流浪犬貓不只有進入動物之家一途，也能緩解收容壓力，針對回置後衍生問題，也要求動保處積極處理減少困擾，希望透過矯正器的使用，能減少流浪犬追咬人行為。