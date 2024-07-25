凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風天「台南狗大隊」集體巡邏！在地人揭真相：不要再說很可愛

▲大量的台南網友表示，在颱風天看到有成群結隊的「狗狗大軍」在路上巡邏，掀起討論。（圖/Threads）
▲大量的台南網友表示，在颱風天看到有成群結隊的「狗狗大軍」在路上巡邏，掀起討論。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風雖然逐步離開台灣，不過外圍環流仍然繼續影響台灣，中南部今（25）日依舊不斷降下大雨，造成許多地方出現淹水災情。不過，在社群平台上，就有大量的台南網友表示，在颱風天看到有成群結隊的「狗狗大軍」在路上巡邏，不少人開玩笑他們是「角頭」，也有人讚可愛。沒想到許多台南在地人非常傻眼，出面揭內幕直呼：「不要再說很可愛了！」

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近日在社群「Threads」上有許多台南網友發文表示「到底為什麼會在路上看到有汪汪遶境的問題？」、「颱風天在路上看到一大群狗狗在巡邏！過馬路還蠻可愛的，不知道為什麼有這麼多狗在颱風天集結耶！」只見貼出的照片中，少說有13隻狗以上集體在路上行走，而外頭因為颱風緣故也正下著雨，讓人好奇這些狗狗為何會集體出現。

▲不只一位台南網友在路上遇到該群狗狗，好奇為什麼颱風天會這樣集結在街頭遊蕩。（圖/Threads）
▲不只一位台南網友在路上遇到該群狗狗，好奇為什麼颱風天會這樣集結在街頭遊蕩。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這一群我也遇過耶，真的超大一群」、「汪汪巡邏隊啦！」、「牠們是不是也在找躲雨的地方呢？」、「路上看到會嚇死， 這種一整群到處跑的八成領域性很強， 一台機車還是小孩老人路過就慘了」、「這看到會很害怕吧，而且還是浪狗的話....不一定沒有攻擊性。」

在地人出面揭真相！內幕曝：不要再說可愛

然而有不少台南在地人對於該群「狗狗大軍」卻無奈表示：「這是有人養的其中幾隻都有帶項圈，上禮拜跑來我們家巷子攻擊浪貓，有兩隻幼幼貓已經送走了....」、「又來了，有人專門訓養獵殺貓的，聽號令行動，特別挑下雨天」、「不要再說很可愛好嗎？一堆棄養的人又不結紮....大量繁殖又有地域性聚集，攻擊人事件頻傳」、「這應該要通報一下吧...數量有點多到太可怕。」

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▲台南出現大批流浪狗集結在路上奔走的情況，在地人透露這一點都不可愛，反而容易造成攻擊人的情況。（圖/Threads）
事實上，台南這種成群結隊的浪狗非常常見，過去也經常傳出追人車事件，動保處其實從2022年開始，就有在會追人車流浪狗項圈上加掛30公分長鐵管甚至水桶，希望能妨礙流浪狗行動，進而改變追人車習性，同時舉辦多場愛心餵養人士說明會積極溝通，希望減少犬隻地域性群聚，矯正攻擊行為。

而台南同時也是第一個首創為流浪狗帶「矯正器」的縣市！動保處表示，該政策為妥善處理流浪動物的方式之一，絕育回置政策讓流浪犬貓不只有進入動物之家一途，也能緩解收容壓力，針對回置後衍生問題，也要求動保處積極處理減少困擾，希望透過矯正器的使用，能減少流浪犬追咬人行為。

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▲台南動保處2022年開始，就有在會追人車流浪狗項圈上加掛30公分長鐵管甚至水桶，來矯正浪狗追人的習性。（圖/台南市政府提供）

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