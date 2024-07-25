蔡小虎放話和龍千玉在這「辦婚禮」！哽咽吐心聲：會愛一個人到老
節目《綜藝一級棒》邀來蔡小虎與龍千玉這對螢幕CP合體，主持人康康直呼：「觀眾點名，說《一級棒》已經播出超過一個月，怎麼還沒看到蔡小虎跟龍千玉。」蔡小虎也回應，他已經很久沒有上節目。由於蔡小虎和龍千玉是萬年螢幕CP，受訪時兩人開玩笑表示這回先「唱唱歌」，下回「結婚典禮」再來節目舉辦，讓康康笑虧：「那再下一次就是洞房了。」蔡小虎提起自己的感情經驗更忍不住哽咽表示：「會愛一個人到老。」
記者吳昕蓓／綜合報導
一出場兩人就合唱〈烏龍茶〉一曲，外加日文版，輕快的節奏讓眾人忘情跟著搖擺，蔡小虎、龍千玉也給足節目面子，一連唱了好幾首歌，像是龍千玉和陳隨意、陳孟賢合唱《天生自然》，蔡小虎與吳勇濱合唱《愛人醉落去》，唱到眾所熟悉的「愛人呦伊呦伊呦伊」，蔡小虎也搭配招牌動作，大展舞台魅力，完全是寶刀未老。
蔡小虎不僅記得每位主持群的名字，錄前聊天時，他還知道哪位歌手來賓是歌唱比賽出身，甚至說出是第幾名，這讓康康有點吃味，「我對小虎哥又愛又恨，因為我曾參加歌唱比賽，卻得到最後一名，評審就是蔡小虎，當時他說我選歌選錯了。」龍千玉則笑稱兩人是「仇人見面分外眼紅」。
節目中當許志豪演唱〈愛你到老〉一曲時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽：「我對感情是這樣，我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」他雖然很喜歡這首歌，但從來沒有在舞台上表演過，許志豪算是第一個，讓蔡小虎力讚「唱得非常好，高音很高、低的很低。」