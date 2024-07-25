吃麵遇併桌「抬頭竟是陳奕迅」！粉絲全羨慕 跪求店名：一定好吃
天王陳奕迅（Eason）先前打網球時中暑暈倒，導致重摔骨裂，好幾場演唱會都延期，讓不少粉絲相當擔心。而他近來似乎恢復狀況良好，近日到一間香港麵店用餐，因為現場人潮絡繹不絕，因此他需要和別人併桌，沒想到就剛好被捕捉到。許多粉絲看了直呼羨慕，也紛紛跪求店名，並說「陳奕迅願意和別人併桌一起吃的店，一定很好吃！」
記者朱祖儀／綜合報導
一名網友透露，近日在一間麵店用餐，因為現場人潮眾多，因此遇到有人來併桌，沒想到一抬頭發現竟然是陳奕迅，讓他們非常開心。從照片中看到，陳奕迅當天穿著淺紫色T恤，戴著同色系的鴨舌帽和藍色口罩，等到餐點上桌後，他就把口罩拿下來大快朵頤，而且自己吃不夠，還拿湯匙往朋友的碗裡進攻。
不少網友看了直呼羨慕，「這是什麼神仙運氣」、「可不可以請他現場唱一首」、「什麼時候也能和我的愛豆併桌」、「狠狠羨慕了」、「這是什麼送上桌的Eason」、「怎麼會有這種好事」，也有人跪求這間麵店的店名，好奇「連陳奕迅都要併桌吃，這間到底有多好吃」、「一定很好吃，拜託告訴我在哪裡！」
在地人馬上認出來這家店是「華記潮洲滷水車仔麵」，是當地的名店，且不只陳奕迅愛吃，就連演員佘詩曼也曾特別介紹過，有不少粉絲都是在她推薦後才前往用餐；影帝周潤發今年3月也曾光顧過，當時店員還上前合照，看到周潤發一如既往親民，親自拿著手機和店員一起自拍。
另外，陳奕迅6月10日因打球中暑，當場暈倒導致重摔骨裂，不少歌迷都很擔心他的身體狀況。對此，經紀人6月中曾透露，經過醫師評估，他的康復期需要6個星期，「希望他完全康復後才可以演出」，目前恢復良好，只是因為受傷時只能進食流質食物，所以他也清瘦了一點，不過精神和體力都已經沒問題。