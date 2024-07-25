凱米造成梨山近600戶停電 台電隨道路搶通挺進復舊
凱米颱風雖已從桃園出海，但挾帶的豐沛雨量，造成和平山區多處路塌及道路中斷，電力設備也出現嚴重損失。台電台中區處統計，截至今（25）日下午2時，梨山地區至少發現4支電桿折斷或傾倒，導致596戶停電。台中區處表示，目前山區雨勢仍大，不時傳出土石崩塌，台電仍備齊人力、機具及搶修設備，隨著道路的搶通進度，同步挺進山區進行復舊作業。
記者金武鳯/台中報導
台電台中區指出，中颱凱米截至今日下午2時，已造成台中地區曾經停電戶達24558戶，復電率已達95%，尚有1054戶待台電人員持續搶修。目前除和平山區尚有596戶因道路中斷未能順利進行搶修作業外，太平區、后里區、新社區、神岡區亦有少數因颱風造成之線路、開關故障因素，仍停電等待搶修！台電台中區處表示，除道路不通地區，入夜前將完成所有台中市內的民生用電復舊作業！
台中區處顏錦義處長義提醒民眾，雖然颱風已經出海，但近期沿海及山區仍有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請民眾立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。
此外，若家中仍有無電可用的情形，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打一九一一客服專線通報。