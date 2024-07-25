63歲張學友才道歉「身體再出狀況」！演出前突取消3場杭州演唱會
63歲歌神張學友先前來台開唱，因感染呼吸道融合病毒（RSV），緊急取消3場演唱會，前幾天在中國大陸杭州開唱，又因為聲音沙啞，向全場歌迷90度鞠躬致歉。不料，他至今身體狀況仍沒有恢復，今（25）日稍早主辦單位宣布，考量到他的身體狀況，將取消3場杭州演唱會，希望歌迷可以體諒。
記者朱祖儀／綜合報導
張學友「60+世界巡迴演唱會」近期到杭州開唱，不過身體狀況欠佳，前幾天在演唱會上，就可以聽到他的聲音有些沙啞，喉嚨似乎不太舒服，他自己也說，「非常高興終於可以撐到現在了，今天因為有點狀況嘛，我自己的聲音，然後會影響我自己的集中力」，也在演唱會上90度鞠躬向歌迷道歉。
不料，張學友身體似乎一直沒有好轉，稍早主辦單位發出通知，表示「因藝人身體狀況，及為保障演出的精采呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計畫於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的『張學友60+演唱會』取消，由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意，在此真誠地懇請大家理解與寬容，也感謝你們的支持。」
事實上，張學友這次巡迴演出狀況不斷，今年初因感染新冠肺炎，臨時取消3月在上海的3場演出；6月到台北開唱時，也因感染呼吸道融合病毒（RSV），取消3場演唱會休養；前幾天到杭州開唱，身體又出狀況，他透露將回香港看醫生，沒想到還是沒有好轉，讓不少粉絲相當擔心。